Sviluppo delle aree rurali: l’assessore regionale Saccardi all’incontro del Far Maremma

Grosseto. Il Gal Far Maremma organizza un momento di incontro dal titolo “Il programma Leader per lo sviluppo delle aree rurali nella provincia di Grosseto. Il bilancio della programmazione 2014-2022 e le prospettive future”, in programma mercoledì 21 maggio al Granaio lorenese di Alberese, a partire dalle 9.00.

L’iniziativa, che rappresenta un importante momento di confronto sullo stato di attuazione della programmazione 2014-2022 e sulle prospettive future per il periodo 2023-2027, vedrà la partecipazione di istituzioni, amministratori locali, associazioni e cittadini, con la presenza di Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e assessore regionale all’agricoltura.

Nel corso della giornata:

interventi sulle politiche di sviluppo rurale;

racconti dei progetti realizzati dai territori;

esperienze di comunità locali, associazioni e enti parco;

visione condivisa sulle sfide future per il mondo agricolo, ambientale e turistico

Seguiranno un buffet e una visita guidata alla Tenuta di Alberese, su prenotazione.