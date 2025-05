“Ho visto partire il tuo treno”: alle Clarisse la presentazione del libro di Elsa De’ Giorgi

Grosseto. Giovedì 22 maggio al Polo le Clarisse, alle 18.30, torna la rassegna “Aperitivi letterari,” organizzata con l’associazione “Letteratura e dintorni”: Stefano Adami presenta il libro “Ho visto partire il tuo treno” di Elsa De’ Giorgi.

Dialogano con Adami, Fulvia Perillo e Francesco Serino. Inoltre, a tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione dei vini del Podere 414. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto a 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564.488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Il libro

Il libro, scritto dalla celebre autrice e attrice del secolo scorso, Elsa De’ Giorgi, racconta di un periodo cruciale nella vita di Italo Calvino, segnato dalla sua tormentata relazione con l’autrice. La loro storia d’amore si svolge in un contesto storico teso e riflette i turbamenti esistenziali di un’intera generazione.

Stefano Adami, originario di Grosseto e formatosi in ambito filosofico, ha insegnato in istituzioni angloamericane come la University of California e la University of Chicago. Si è occupato anche di librettistica italiana barocca ed è collaboratore della Encyclopedia of Italian Literary Studies della Princeton University, è attualmente traduttore e anche autore di diversi romanzi.