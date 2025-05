Enogastronomia, vino e solidarietà: ecco “Calici di Farfalla”

Grosseto. Un evento (realizzato grazie al contributo di Banca Tema e Tecnoseal) che lega solidarietà ed eccellenze del territorio, un viaggio nell’enologia maremmana, una “due giorni” ricca di eventi a cui prenderanno parte autorità, associazioni di categoria, produttori, per parlare di enoturismo e confrontarsi sulle problematiche di questo settore in Maremma.

“Calici di Farfalla”, evento patrocinato dal Comune di Grosseto, si svolgerà nel parco di Villa Elena, sede dell’associazione La Farfalla, in via Cimabue, a Grosseto, domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Il programma

Questo il programma :

domenica 25 maggio, alle 17, tavola rotonda “Enoturismo in Maremma: problematiche, nuove sfide e opportunità”. A confronto l’assessore alle attività produttive, economia, credito e turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, e la fondatrice del “Movimento turismo del vino” Donatella Cinelli Colombini, moderati dal giornalista Bruno Gambacorta. Un’occasione per far emergere opportunità e punti critici in un settore, come quello del vino, che in Maremma ha visto un notevole sviluppo anche sul piano turistico, ma deve fare un ulteriore salto di qualità. Dalle 18.30 degustazione, walk around tasting, a cura dei produttori del Consorzio Doc Maremma Toscana, Consorzio Doc Morellino di Scansano e Consorzio Doc Montecucco, Contini vini 1898, aziende agricole di Cia, Coldiretti, Confagricoltura. Saranno presenti anche le eccellenze gastronomiche di Caseificio Il Fiorino, Corsini dolci e biscotti, Frantoio Franci, macelleria La Ganga, panificio Galletti, Subissati salumi. I bicchieri da degustazione (gentilmente offerti da Banca Tema) potranno essere acquistati con un contributo di 10 euro (totalmente devoluti a La Farfalla). Saranno presenti i sommelier dell’Ais. Durante la serata sarà anche effettuata una lotteria, con premi messi in palio dai commercianti del centro storico di Grosseto (gli organizzatori ringraziano Ascom-Confcommercio e Confesercenti);

La Farfalla associazione cure palliative Odv è un ente del terzo settore che è nato a Grosseto, nel cuore della Maremma toscana, nel 2009. La sua missione è fin da subito offrire, con un servizio completamente gratuito, assistenza domiciliare e sostegno psicologico ai i pazienti in fase avanzata e terminale di malattia, e ai loro familiari. Ciò è possibile grazie alla convenzione con l’Asl Toscana Sud Est e alle donazioni di privati cittadini.

Nel corso del tempo, La Farfalla si è trasformata in un soggetto dinamico e vivo che ha saputo convogliare intorno a sé l’energia e l’entusiasmo di molte persone.

“L’evento ‘Calici di Farfalla’ servirà a raccogliere fondi per rendere il parco di Villa Elena totalmente fruibile – spiega Loriana Landi, presidente de La Farfalla –, cercando di creare una sinergia fra prodotti della terra, turismo e solidarietà, così da rendere pulsante il cuore della nostra amata Maremma”.

“Il vino come simbolo della Maremma, attrattore turistico, strumento di promozione, ma anche di solidarietà – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana –. Partecipo con piacere all’iniziativa ‘Calici di Farfalla’ per portare la testimonianza del lavoro che in questi anni abbiamo fatto con Vetrina Toscana per promuovere il turismo enogastronomico. Complimenti a La Farfalla per l’idea di questo evento e, soprattutto, per il lavoro straordinario che fa ogni giorno al fianco di tante persone che si trovano a vivere il percorso oncologico”.

“Essere solidali significa non voltarsi dall’altra parte e tendere la mano a chi ogni giorno si prende cura degli altri: perché chi aiuta merita sempre il nostro aiuto – afferma la senatrice Simona Petrucci, presente alla conferenza stampa -. Sono stata felice di partecipare stamani alla presentazione di “Calici di Farfalla”, la due giorni di degustazioni e incontri organizzata da La Farfalla cure palliative odv, che avrà luogo a Grosseto, a Villa Elena, il 25 e 26 maggio. Un modo per stare insieme all’insegna delle eccellenze enoturistiche che ci contraddistinguono, ma soprattutto per sostenere concretamente gli amici de La Farfalla, in campo ogni giorno per alleviare i dolori di chi soffre e delle famiglie che vivono il dramma della malattia per uno dei loro cari. Il mio grazie va a tutti gli splendidi operatori di questa realtà insostituibile, che svolgono un lavoro delicato e pieno d’amore. Posso testimoniarlo direttamente, così come numerose famiglie del territorio. Ci vediamo il 25 e 26 maggio nel parco Villa Elena Maria in via Cimabue 115”.