Grosseto. Incidente sull’Aurelia, nel comune di Magliano in Toscana.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, poco dopo le 15, un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati: nell’incidente, è rimasta ferita una donna di 69 anni, trasportata dall’ambulanza della Misericordia di Albinia al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2.

Sul posto, sono intervenuti Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, la Croce Rossa di Magliano e la Pubblica Assistenza di Massa Marittima.