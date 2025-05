Assemblea dei soci della Misericordia: approvato il bilancio d’esercizio 2024

Manciano (Grosseto). Ieri pomeriggio, si è svolta l’assemblea dei soci della Fraternita di Misericordia di Manciano, momento significativo ed estremamente importante nella vita democratica dell’associazione.

Tra i tanti punti all’ordine del giorno, il più importante era sicuramente il terzo: bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, stato patrimoniale, rendiconto gestione e la relazione di missione.

L’assemblea, iniziata con la recita della preghiera dell’Ave Maria, è poi proseguita nel ricordo del confratello Bruno Bellezzi, figura storica della Fraternita e dell’intera comunità mancianese. Il governatore Federigo Norcini, quindi, ha illustrato la propria relazione, sottolineando gli avvenimenti più importanti del passato anno e le iniziative messe in campo dalla Fraternita.

“L’anno passato – ha detto il governatore – è stato ricco di novità. In agosto abbiamo inaugurato la nuova ambulanza per i servizi di emergenza, a settembre abbiamo terminato di realizzare il nuovo sito internet. Come non ricordare, poi, il corso di livello avanzato conclusosi nel mese di maggio con l’abilitazione di dieci soccorritori all’espletamento dei servizi di emergenza 118. Tante, inoltre, le iniziative a cui la fraternita ha partecipato, come, per esempio: la Notte dello sport e del volontariato e la Settimana europea per la diffusione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare”.

“Venendo ai numeri – ha continuato Norcini –, nel 2024 abbiamo espletato 735 servizi di emergenza, 1177 servizi con ambulanza e mezzo attrezzato, 257 servizi per dialisi e soci, 12 servizi di protezione civile e 80 servizi funebri. Tutto questo è possibile grazie al costante impegno del personale dipendente e volontario, cui va il mio più grande ringraziamento per tutto ciò che fanno ogni giorno per la nostra comunità”.

Quindi, alcuni presenti hanno formulato quesiti ai membri del Magistrato e ai componenti dell’organo di controllo presenti, contribuendo, così, all’instaurazione di un sano confronto tra tutte le parti: amministratori, organo di controllo e soci.

Di particolare importanza la presenza del sindaco Mirco Morini, che ha ribadito: “l’amministrazione comunale è da sempre a fianco alla Fraternita di Misericordia di Manciano, la quale svolge un ruolo di significativo valore nella nostra comunità, garantendo tutti i giorni, 24 ore su 24, il servizio di soccorso sanitario in collaborazione con la Asl Toscana Sud-Est. Come amministrazione stiamo lavorando per aiutare la Fraternita a superare, o quantomeno alleviare, le difficoltà economiche che sta attraversando da qualche tempo. Il tutto, attraverso un dialogo importante con il governatore e con l’intero Magistrato. Ringrazio ancora una volta tutto il personale, sia dipendente che volontario, per il grande lavoro che ogni giorno svolge a servizio di tutti noi.”

Tra gli interventi, inoltre, anche quello del vicepresidente di Banca Tema Valter Vincio, che ha rimarcato come l’istituto di credito nel corso degli anni abbia erogato molteplici contributi alla Fraternita, assicurando un costante impegno su questo fronte.

L’assemblea ha quindi approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio al 3 dicembre 2024, stato patrimoniale, rendiconto di gestione e la relazione di missione e il regolamento degli incarichi interni (punto n. 2 all’ordine del giorno), il quale è stato redatto dal Magistrato per una migliore gestione dell’ente.