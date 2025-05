Casa Gobba: lavori di riqualificazione per garantire servizi sanitari essenziali

Follonica (Grosseto). La Giunta follonichese approva la delibera e annuncia che i lavori di riqualificazione sulla storica Casa Gobba, situata nel cuore della città partiranno già a fine estate, senza impattare nel periodo più frequentato dell’anno, vista la posizione centrale dell’immobile, ma comunque in tempi rapidi per dare risposte concrete.

Gli interventi – già approvati – riguarderanno due unità immobiliari destinate ad abitazione, situate al primo piano dell’edificio e identificate con i subalterni 14 e 15, oltre al corridoio comune (subalterno 17).

Questa operazione, prevista nel Piano triennale delle opere pubbliche e finanziata con un investimento di circa 130.000 euro, ha come obiettivo quello di disporre di alloggi adeguati per un’ospitalità temporanea. L’iniziativa è volta a garantire la continuità e l’efficienza dei servizi sanitari essenziali per la collettività, in particolare durante il periodo estivo, quando la domanda aumenta sensibilmente.

La decisione è stata presa anche in risposta alle sollecitazioni pervenute dalla Asl competente e dà le gambe a un progetto fortemente voluto dalla Giunta Buoncristiani.

“Con questo intervento non solo recuperiamo una parte importante del nostro patrimonio immobiliare – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Poggetti –, ma rispondiamo concretamente ad un’esigenza di servizi sanitari, specialmente nei mesi estivi, quando la popolazione cresce notevolmente”.

Soddisfatto anche il sindaco Matteo Buoncristiani: “Casa Gobba è un simbolo storico di Follonica e vederla al centro di un progetto che unisce riqualificazione e tutela della salute pubblica è motivo di orgoglio per l’amministrazione. Continuiamo a lavorare per garantire ai cittadini servizi essenziali e spazi adeguati”.

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di questo intervento, che non solo valorizza un edificio di grande rilevanza storica e architettonica per Follonica, ma risponde a esigenze di salute pubblica e benessere della comunità.