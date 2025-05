Camion rimane incastrato nel terreno: intervento dei Vigili del Fuoco all’Isola del Giglio

Grosseto. Oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta per il recupero di un mezzo pesante rimasto incastrato in località Campese, sull’Isola del Giglio.

L’intervento si è reso necessario a seguito del cedimento del terreno sottostante il veicolo, che ha compromesso la stabilità del mezzo, rendendone pericoloso il posizionamento.

I Vigili del Fuoco, a bordo di un autogrù, si sono imbarcati dal porto di Santo Stefano a bordo del traghetto diretto all’isola. Giunti sul posto, i pompieri hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza e di recupero del veicolo, riuscendo a rimetterlo in carreggiata e consentendone così il rientro in sicurezza.

L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità. Sul posto, presente anche la Polizia Municipale dell’Isola del Giglio.