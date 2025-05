“Camminando tra i sapori”: nuovo appuntamento con la passeggiata panoramica

Roccastrada (Grosseto). Domenica 18 maggio si svolgerà il secondo evento della rassegna organizzata da Comune di Roccastrada in collaborazione con le Pro Loco del territorio, dal titolo “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori”. Un’idea sviluppatasi attraverso un percorso condiviso ed ormai giunto alla terza edizione, finalizzata all’animazione di un periodo, quello primaverile, meno denso di appuntamenti.

Dopo la prima iniziativa, che si è svolta con notevole successo di partecipanti e nella quale protagonista è stata l’associazione Pro Loco di Piloni/Torniella, domenica 18 maggio si svolgerà “Camminando tra i sapori”, la tradizionale passeggiata panoramica con partenza da piazza Garibaldi nel centro storico di Roccatederighi (di fronte alla chiesa di an Sebastiano) ed arrivo al parco Fonte di Vandro a Sassofortino. La promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici è il filo conduttore per tutti gli appuntamenti di questa rassegna, giunta quest’anno alla terza edizione e che si sta rivelando decisamente interessante per i produttori locali che trovano una vetrina del tutto nuova per la promozione dei loro prodotti.

Il programma

L’evento di domenica 18 maggio, dal titolo “Camminando tra i sapori”, prevede un percorso di trekking di circa 6 chilometri adatto a tutti, partendo dal centro storico di Roccatederighi fino ad arrivare al parco Fonte di Vandro a Sassofortino, passando per boschi suggestivi con panorami mozzafiato. E’ consigliato abbigliamento adeguato ad un trekking (scarpe chiuse e vestiti sportivi). Durante il sentiero saranno presenti aziende del territorio che faranno degustare i loro prodotti.

E’ prevista una quota di iscrizione di 15,00 euro, che comprende la colazione alle 9.00 nei pressi del punto di partenza e una serie di altri momenti di degustazione durante l’intero percorso.

Per partecipare a “Camminando tra i sapori” occorre prenotare, contattando i seguenti numeri: