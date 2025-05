Fibromialgia: il palazzo del Comune si illumina di viola

Orbetello (Grosseto). In occasione della giornata mondiale di sensibilizzazione alla fibromialgia, anche il palazzo comunale di Orbetello, la sede di piazza del Popolo, si illumina di viola per sottolineare la vicinanza dell’amministrazione e della cittadinanza a chi con questa malattia combatte quotidianamente e per la quale ancora non esiste una cura.

Da anni, ormai, l’amministrazione lagunare supporta le iniziative portate avanti dall’associazione “Fibromialgia, noi come tutti”, guidata dalla presidente Vincenza Direnzo.

Lo scorso anno è stata anche inaugurata una simbolica panchina viola nell’area skate di Neghelli e, quest’anno, si prevede l’inaugurazione di una nuova panchina: «Una malattia subdola, la fibromialgia – spiegano dall’amministrazione comunale –, difficile da diagnosticare e per cui non esiste ancora una cura. E’ una patologia particolarmente complessa, per cui sono necessari vari livelli di assistenza, da quello psicologico a quello chirurgico, e, da parte nostra, abbiamo preso molto a cuore la causa, cercando di sensibilizzare il più possibile».

Nei giorni scorsi la vice sindaco Chiara Piccini è intervenuta al gazebo organizzato da “Fibromialgia, noi come tutti” per testimoniare fisicamente la vicinanza dell’amministrazione lagunare alla causa: «E’ necessario – sottolinea Piccini – essere presenti, oltre che spendere sostegno a parole, è questo il senso della mia presenza all’iniziativa pubblica: ci metto la mia faccia e quella della nostra amministrazione. Ho avuto occasione di ascoltare molte esperienze, di capire meglio le difficoltà di chi affronta una malattia così complicata e senz’altro continueremo a sostenere con convinzione la presidente Direnzo e l’azione della sua associazione».

«Inoltre – concludono dall’amministrazione –, continua il nostro lavoro al fianco di “Fibromialgia, noi come tutti” e della presidente Direnzo, vittima in prima persona delle sofferenze inflitte dalla malattia. Oltre ai gesti simbolici, continua il nostro operato a supporto dell’associazione per rendere il nostro ospedale, il San Giovanni di Dio, un punto di riferimento e accoglienza per tutti coloro che affrontano questa patologia giorno dopo giorno» .