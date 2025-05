“Da Museo a Museo”: il progetto si arricchisce di un nuovo itinerario

Massa Marittima (Grosseto). Il progetto “Da Museo a Museo”, finanziato dal Sistema Musei di Maremma con il contributo della Regione Toscana, capofila il Museo di storia naturale della Maremma diretto da Andrea Sforzi, si amplia con un nuovo itinerario che si snoda sulle Colline Metallifere, dal Museo Subterraneo di Massa Marittima al villaggio minerario di Niccioleta, L’inaugurazione è per domenica 18 maggio, con ritrovo dei partecipanti al Museo Subterraneo alle 9, in via Corridoni a Massa Marittima.

Il progetto

“Da Museo a Museo” è un progetto che ha l’obiettivo di mettere in collegamento i musei della Maremma mediante una selezione di sentieri da percorrere con mobilità dolce (a piedi, in bicicletta, a cavallo). Si articola in sei diverse aree, per ciascuna delle quali sono stati selezionati, provati e restituiti su carta i relativi sentieri. Le aree sono Monte Amiata, Grosseto e pianura, Costa d’Argento, regione dei Tufi, Colline dell’Albegna e Colline Metallifere in cui rientra il nuovo percorso. Ogni itinerario comprende una visita guidata ad un museo come punto di partenza per un’escursione tra strade e sentieri con la raccolta di dati naturalistici durante il percorso. I partecipanti, infatti, sono invitati a raccogliere dati sulla presenza di fauna e flora spontanea e segnalare le loro osservazioni tramite i propri cellulari, in base alle indicazioni fornite dal Museo di storia naturale della Maremma, incrementando così la conoscenza degli aspetti naturalistici in una logica di Citizen Science, di scienza partecipativa.

Il Museo di storia naturale della Maremma è sede dell’Associazione nazionale Citizen Science Italia, presieduta dal direttore Andrea Sforzi, che promuove il coinvolgimento attivo di volontari e scienziati in attività di ricerca collaborativa, per generare nuova conoscenza basata su evidenze scientifiche, e rappresenta uno strumento innovativo ed inclusivo di ricerca. Una volta giunti al museo di arrivo, ci sarà la visita guidata e il rientro in navetta o in auto al punto di partenza.

Oltre all’escursione del 18 maggio, per la promozione del progetto è stata organizzata un secondo tour domenica 25 maggio sul Monte Amiata: dal Museo delle miniere di Mercurio di Santa Fiora fino al Polo museale di Arcidosso con partenza alle 9 da Santa Fiora, in piazza Garibaldi davanti al museo. La partecipazione alle escursioni è gratuita, ma i posti sono limitati a 24 partecipanti per data ed è obbligatoria la prenotazione utilizzando il link – QRCode che si può trovare sul sito del sistema museale, www.museidimaremma.it, con tutte le informazioni. Ai partecipanti si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo e portarsi acqua. Il pranzo è libero, anche a sacco.

La presidente dei Musei di Maremma, Irene Lauretti, dichiara: “Con ‘Da Museo a Museo’ continuiamo a tracciare un sentiero concreto tra cultura, natura e partecipazione. Questo progetto dimostra quanto i musei non siano solo luoghi da visitare, ma nodi vivi di un territorio che ha ancora molto da raccontare, anche a passo lento. Con questi nuovi itinerari, invitiamo cittadini e visitatori a riscoprire il paesaggio come patrimonio culturale e i musei come spazi di relazione, scoperta e coinvolgimento attivo. È un’iniziativa che unisce comunità, conoscenza e sostenibilità e che continua a crescere proprio perché parte da una visione condivisa, dal lavoro di squadra e dalla passione per la nostra terra.”

“Il progetto è pensato per una fruizione ampia da parte di un pubblico attento ai valori culturali del nostro territorio – aggiunge Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma-. I sentieri possono essere percorsi da tutti in ogni momento dell’anno, in modo autonomo. Queste due nuove giornate sono un ulteriore passo avanti e vogliono far conoscere questa opportunità e stimolare una fruizione sostenibile e consapevole degli aspetti storici e naturalistici della nostra provincia”

Per informazioni: tel. 0566.906525, e-mail: accoglienzamuseimassa@gmail.com