Follonica Summer Nights. Anna Foglietta e Marco Bocci in scena al Teatro Le Ferriere

Follonica (Grosseto). Il Follonica Summer Nights 2025 quest’anno torna con una nuova edizione ancora più ricca di emozioni e spettacoli. Il festival è organizzato da Leg – Live Emotion Group.

In questa edizione Follonica Summer Nights per volontà del Comune e di Leg, si svilupperà nell’arco di più mesi, non concentrando gli spettacoli solo ad agosto, così da rendere l’estate follonichese ancora più coinvolgente e variegata. In calendario, oltre agli spettacoli nella consolidata location del Parco Centrale, è presente anche un’offerta artistica legata al teatro che avrà come location il Teatro Le Ferriere ed andrà quindi ad integrarsi nel già ricco calendario della location.

Al Teatro Le Ferriere, palcoscenico d’eccezione, alcuni appuntamenti del Follonica Summer Nights saranno con alcuni dei più grandi nomi del panorama artistico italiano e regaleranno al pubblico serate indimenticabili, tra emozioni, talento e straordinarie interpretazioni.

Al già annunciato appuntamento con Edoardo Leo previsto il 19 luglio, si aggiunge lo spettacolo con Marco Bocci “La chiameremo felicità”, che andrà in scena il 28 giugno, e quello di Anna Foglietta, “Donne vestite di sole”, in scena il 10 luglio. L’inizio degli spettacoli è alle 21.30.

Da oggi sono aperte le prevendite su Ticketone.