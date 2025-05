Spaccio di droga, Rossi: “Bene operazione dei Carabinieri, Stato presente per garantire sicurezza”

Grosseto. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai Carabinieri del Comando provinciale di Grosseto e allo Squadrone eliportato ‘Cacciatori Calabria’ per l’importante operazione antidroga condotta in queste settimane nei territori boschivi della nostra provincia. Il loro lavoro silenzioso, altamente specializzato e determinante, ha permesso di colpire con precisione un fenomeno grave e radicato come lo spaccio nei boschi, che mina la sicurezza e la vivibilità della nostra Maremma”.

Così l’onorevole Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, commenta l’esito delle operazioni condotte tra il 14 aprile e il 4 maggio, che hanno portato allo smantellamento di una decina di bivacchi, all’arresto di sei persone per spaccio e detenzione di stupefacenti e al sequestro di droghe, contanti e materiali utili all’attività criminale.

“Operazioni di questo tipo – continua Rossi – sono il segno concreto di uno Stato che c’è e che presidia il territorio anche nei contesti più difficili. I nostri Carabinieri, supportati da un reparto d’élite come i Cacciatori Calabria, hanno dimostrato ancora una volta efficienza, capacità investigativa e spirito di servizio. Questo modello di collaborazione tra forze specializzate e comandi territoriali, coordinato dalla Prefettura, è da sostenere e replicare”.

“In una stagione in cui il fenomeno dello spaccio nei boschi tende a intensificarsi, è fondamentale mantenere alta l’attenzione e rafforzare il legame tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locali. La sicurezza della Maremma è una priorità che deve vederci tutti uniti”, conclude Rossi.