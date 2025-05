Sanità, il sindaco: “Vogliamo avere la guardia medica turistica in città”

Follonica (Grosseto). “Questa mattina ho partecipato alla presentazione della programmazione 2025–2027 dell’Area vasta Toscana Sud Est, tenutasi all’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“Un appuntamento importante per il nostro territorio, che ha visto la partecipazione di rappresentanti regionali, dirigenti sanitari e istituzioni locali, uniti nell’obiettivo comune di migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi sanitari – spiega il sindaco –. Durante l’incontro sono state illustrate le linee strategiche per i prossimi anni, tra cui il potenziamento dei percorsi interaziendali per patologie complesse, l’ottimizzazione della spesa farmaceutica, lo sviluppo della rete odontoiatrica e l’implementazione di modelli organizzativi innovativi”.

“Come amministrazione comunale di Follonica siamo fortemente interessati a questi temi, poiché una sanità efficiente e integrata è fondamentale per garantire il benessere dei nostri cittadini. Ho colto l’occasione per parlare personalmente con l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini e il direttore generale della Asl Marco Torre – termina Buoncristiani –. L’obiettivo di Follonica è quello di ottenere il servizio di guardia medica turistica per l’estate 2025. Servizio che è fondamentale per garantire sicurezza e assistenza a cittadini e turisti a Follonica”.