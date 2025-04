Maremmana riceve il Premio Giovani Imprenditori per la tesi di laurea: i complimenti del sindaco

Follonica (Grosseto). “Che orgoglio vedere una giovane follonichese distinguersi e ricevere un importante riconoscimento per il suo talento e la sua dedizione. Complimenti di cuore alla dottoressa Francesca Paoli, premiata al 18° Premio Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa per la sua eccellente tesi di laurea”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“Un traguardo prestigioso che riconosce non solo la sua preparazione accademica, ma anche la passione e l’impegno che ha sempre dimostrato nel suo percorso. Francesca, oltre ai suoi brillanti studi, ha anche prestato servizio civile al Comune di Follonica, dedicandosi con entusiasmo e senso di responsabilità alla nostra comunità. Un esempio concreto di come il talento, unito all’amore per il proprio territorio, possa portare a grandi risultati – sottolinea il sindaco -. La sua storia è una testimonianza forte e positiva per tutti i giovani che inseguono i propri sogni con determinazione e coraggio. Siamo fieri di te, Francesca! Continua a brillare e a portare in alto il nome di Follonica!”.