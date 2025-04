I Carabinieri scoprono bivacco della droga: arrestati due spacciatori

Grosseto. I Carabinieri del Comando provinciale di Grosseto hanno svolto, negli ultimi dieci giorni, una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, dedicati soprattutto alla zona costiera, che ha visto un sensibile aumento di presenze, complici i ponti festivi e la stagione primaverile che entra nel vivo.

Interessate in particolare le zone a nord, quelle del Golfo di Follonica, e l’Argentario, dove i Carabinieri delle locali Compagnie hanno svolto servizi in aree urbane e lungo le strade di comunicazione principale, allestendo posti di blocco alternati a servizi a piedi in zone centrali più frequentate.

A Follonica, 4 autisti sono stati riscontrati sotto l’effetto di alcol mentre erano alla guida, per cui i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente, oltre a elevare le diverse sanzioni previste in base ai casi.

L’occasione è stata opportuna anche per effettuare una verifica estesa alle persone sottoposte a misure restrittive alternative, a cui sono state ammesse dopo la commissione di reati contro il patrimonio o contro la persona, in particolare reati di violenza di genere.

Anche l’Argentario è stato oggetto di attenzione, nei contesti urbani quanto in quelli boschivi, dove un’incisiva e ripetuta azione di contrasto allo spaccio ha permesso di intercettare e segnalare alla Prefettura di Grosseto – quali assuntori di sostanze stupefacenti – ben 7 persone del posto trovate in possesso di quantità di hashish e cocaina per uso personale.

La stessa azione nei boschi ha portato anche all’arresto, avvenuto la scorsa settimana, di due giovani stranieri che si erano sistemati in un bivacco di fortuna, da dove spacciavano dosi di cocaina e hashish. Per loro, individuati e braccati dagli operanti, è scattato l’arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti. Nel bivacco, smantellato dall’azienda Sei Toscana al termine delle operazioni di polizia, sono stati trovati circa 800 euro in contanti, 50 grammi di cocaina già suddivisa in dosi da spacciare e 20 grammi di hashish.

In un’altra, analoga operazione, sono stati ancora recuperati 60 grammi di cocaina, 20 di hashish e 500 euro, e poi coltelli, bilancini, torce e altro materiale utile allo spaccio e per una minima sopravvivenza nel “covo”.