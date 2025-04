“Concerti in Accademia”: il Trio Abed protagonista del prossimo appuntamento

Pitigliano (Grosseto). Continua la rassegna “Concerti in Accademia”, arrivata alla terza edizione, promossa dall’Accademia musicale città di Pitigliano in collaborazione con l’associazione Agimus Grosseto, con il patrocinio del Comune di Pitigliano e il contributo di Banca Tema. Un ciclo di concerti, a ingresso gratuito, pensato per valorizzare giovani talenti e promuovere la cultura musicale nel territorio.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 4 maggio, alle 18, con il Trio Abed in concerto.

Un’emozionante performance di musica da camera con il trio Abed, formato da tre giovani talenti toscani: Beatrice Ceccarelli (violino), allieva del Conservatorio “Cherubini” di Firenze, Diego Biagi (pianoforte), studente al Conservatorio “Mascagni” di Livorno, Andrea Zanchiello (clarinetto), iscritto al Conservatorio “Cherubini” e alla facoltà di Filosofia a Firenze.

Nel programma: Shostakovich, Milhaud e Schubert, per un viaggio musicale tra espressività contemporanea e tradizione classica.

La rassegna si concluderà sabato 21 giugno, alle 18, con il concerto del Karan Duo “Musica e Radici”. Tutti i concerti si svolgeranno all’Accademia musicale di Pitigliano, che si trova in piazza della Repubblica 27.