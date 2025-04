Variazione di bilancio, Spadi: “Dalla Regione oltre 740mila euro ai Comuni maremmani”

Grosseto. “La Regione Toscana continua a dimostrare un impegno costante verso i territori, con uno sguardo attento e puntuale anche alla provincia di Grosseto. Grazie alla seconda variazione di bilancio appena approvata, sono stati stanziati oltre 740.000 euro per interventi significativi che rafforzano il legame tra istituzioni e cittadini, rispondendo in modo concreto alle esigenze locali e sostenendo il tessuto sociale ed economico grossetano.”

Lo afferma la consigliera regionale del Partito Democratico Donatella Spadi, commentando le misure approvate nell’ambito della Proposta di legge n. 309, che prevede risorse mirate a favore di diversi Comuni della provincia.

“Tra questi, uno dei più rilevanti è il contributo straordinario di 178.500 euro destinato al Comune di Orbetello per sostenere le imprese turistiche, commerciali e di gestione dei parcheggi nella frazione di Ansedonia, colpite dal grave shock ambientale che ha interessato la laguna nell’estate 2024. Un aiuto fondamentale – sottolinea Spadi – per salvaguardare l’economia locale dopo un evento che ha inciso profondamente sulla stagione turistica. Sempre per Orbetello, è previsto un ulteriore finanziamento per la gestione straordinaria della laguna nel 2025, a conferma dell’impegno costante della Regione nella tutela di un ecosistema prezioso per Grosseto e per tutta la Toscana.”

Anche il Comune di Grosseto riceverà un contributo di 250.000 euro per la realizzazione di un nuovo edificio adibito a spogliatoi presso l’impianto sportivo di Roselle. “Investire nello sport – evidenzia la consigliera – significa investire in salute, coesione sociale e qualità della vita, offrendo ai nostri giovani spazi adeguati per crescere e praticare attività fisica.”

Un’ulteriore misura riguarda infine il Comune di Castel del Piano, che beneficerà di risorse straordinarie per interventi sul patrimonio storico e culturale, un’azione strategica per valorizzare le eccellenze del territorio e stimolare nuove opportunità di sviluppo turistico e culturale.

“Tutti questi sono interventi concreti – prosegue Spadi – pensati per rispondere alle reali necessità dei cittadini e delle imprese. Dimostrano come la Regione Toscana, con il presidente Giani e l’intera Giunta, sia presente in maniera reattiva e lungimirante, non solo nelle emergenze, ma anche nella pianificazione strutturale del futuro del nostro territorio”.

“La provincia di Grosseto – conclude Spadi – è una componente fondamentale della Toscana diffusa. Dalle risposte ai danni ambientali, alla promozione dello sport e della cultura, passando per il sostegno all’economia locale, questi interventi rappresentano la testimonianza concreta di un impegno quotidiano che guarda con attenzione e rispetto a ogni comunità, senza lasciare indietro nessuno”.