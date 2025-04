Riorganizzazione della struttura comunale: approvato il nuovo assetto organizzativo

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica ha approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Ente, finalizzato a rendere più efficiente e funzionale l’azione amministrativa attraverso una riorganizzazione complessiva dei settori del municipio e delle principali funzioni gestionali.

Con delibera della Giunta, è stato stabilito di procedere a una ridefinizione della macrostruttura, ridistribuendo le attribuzioni istituzionali e le funzioni gestionali tra i vari settori.

Il nuovo modello organizzativo prevede cinque settori principali:

Settore 1 – Amministrativo, che comprende i servizi alla persona, la segreteria degli organi istituzionali, cultura, eventi, sport, Carnevale;

Settore 2 – Finanziario, che si occupa della gestione di tributi ed entrate, della ragioneria, dell’economato, della gestione degli enti partecipati e delle risorse umane;

Settore 3 – Pianificazione, responsabile dell’urbanistica, dell’edilizia privata, della digitalizzazione e del sistema informativo territoriale (Sit), nonché dello sportello unico attività produttive e commercio;

Settore 4 – Tecnico, suddiviso in quattro aree specifiche: opere pubbliche, manutenzione e servizi, ambiente e demanio, patrimonio. In particolare, le aree operative includono la progettazione, la gestione di lavori pubblici, la cura degli spazi urbani, la gestione di rifiuti e verde pubblico, la sicurezza sul lavoro e la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale;

Settore 5 – Organizzazione e controllo, che coordina i servizi di supporto generale, la comunicazione istituzionale e i servizi rivolti al cittadino. A supporto dell’azione amministrativa restano confermate anche le funzioni di staff del sindaco, l’avvocatura civica e la Polizia Municipale.

“Questo importante passaggio testimonia la volontà dell’amministrazione di modernizzare l’Ente – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco e assessore al personale Danilo Baietti –, rendendolo più vicino ai cittadini e maggiormente capace di rispondere con efficienza, efficacia e tempestività alle sfide future”.

Sindaco e vicesindaco spiegano le motivazioni che hanno portato alla delibera: “Volevamo che la macchina amministrativa fosse più vicina all’idea di città che ha questa amministrazione. Le principali modifiche le troviamo nei settori 1 e 4, adesso abbiamo deciso di dare una regia unica per tutti gli eventi del Comune di Follonica, perciò abbiamo unito la cultura, gli eventi, lo sport, il Carnevale, il turismo e il marketing territoriale. Tutto questo per ottimizzare l’organizzazione e tutti gli aspetti pratici. Vogliamo che l’amministrazione sia veloce e tempestiva nel dare le risposte che il cittadino chiede. Viene inoltre data una struttura più articolata e funzionale all’Ufficio ambiente, che comprenderà ambiente e igiene urbana, Demanio, bonifiche, gestione del ciclo dei rifiuti e verde pubblico. Inoltre è nostra intenzione trattare in maniera unitaria quelle materie che per noi sono affini, ma che nell’organizzazione che abbiamo ereditato abbiamo visto essere segmentate”.