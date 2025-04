Amministratori di sostegno: al via un corso di formazione per cittadini

Grosseto. Un corso per la formazione di amministratori di sostegno rivolto ai cittadini dell’Asl Toscana sud est: è l’iniziativa promossa dal Dipartimento dei servizi sociali di Asl Toscana sud est in risposta alle richieste della Regione Toscana di realizzare attività specifiche per la formazione di persone interessate ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno da inserire negli appositi elenchi.

L’amministratore di sostegno è una figura che opera a favore di persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La sua nomina è di competenza del Giudice tutelare.

Il corso

Il nuovo corso di formazione partirà dal 19 maggio e sarà dedicato ai cittadini delle province di Arezzo, Grosseto e Siena interessati ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno.

Il corso, di 39 ore complessive per un numero di 50 partecipanti, è strutturato in sette moduli formativi: giuridico, patrimoniale-amministrativo, relazionale, organizzativo e conoscitivo dei servizi, delle prestazioni assistenziali e previdenziali. Si terrà a distanza, su piattaforma idonea. A condurre le lezioni sarà personale interno dell’Azienda Usl Toscana sud est e docenti esterni esperti in materia.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare al numero 0577.536910 oppure 0577.536086, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30, ed il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30, oppure inviare un’e-mail a direttoreservizisociali@uslsudest.toscana.it entro le 12.00 di mercoledì 14 maggio.