“Libri gratis”: il Comune aderisce alla misura della Regione Toscana

Scarlino (Grosseto). La Regione Toscana presenta il progetto “Libri gratis”, una nuova misura che andrà a sostituire il precedente “Pacchetto scuola”.

A partire dall’anno scolastico 2025/2026, gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado potranno infatti ricevere gratuitamente i libri scolastici, grazie a un contributo regionale destinato alle famiglie con un indicatore Isee pari o inferiore a 15.800 euro.

Il contributo sarà calcolato in base al valore medio della dotazione libraria per ogni classe frequentata, con contributi differenziati a seconda dell’anno di studi. Gli importi sono stati definiti per coprire le reali esigenze degli studenti, garantendo così un sostegno concreto e adeguato alle spese scolastiche.

Le famiglie potranno presentare domanda per ottenere il contributo a partire da lunedì 28 aprile e fino a mercoledì 28 maggio, esclusivamente tramite il sito ufficiale della Regione Toscana all’indirizzo www.regione.toscana.it/librigratis.

Terminato il periodo di raccolta delle domande, nel mese di giugno sarà avviata l’istruttoria per verificare il possesso dei requisiti richiesti, mentre l’erogazione del contributo avverrà all’inizio di agosto, in modo da anticipare l’inizio dell’anno scolastico e permettere alle famiglie di affrontare con maggiore serenità le spese per il materiale didattico.

La gestione dei pagamenti sarà affidata all’Agenzia regionale Artea, già responsabile dell’amministrazione di numerosi fondi regionali.