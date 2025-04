“Istanti urbani”: al via la mostra di Andrea Pareti

Table of Contents Andrea Pareti

Grosseto. Onda Ets presenta “Istanti urbani”, la mostra personale di Andrea Pareti, giovane pittore contemporaneo originario di Grosseto.

La mostra, che sarà inaugurata venerdì 18 aprile, alle 18.30, e sarà visitabile fino al 26 aprile alla galleria dell’associazione culturale Eventi Odv, in via Varese 16 a Grosseto, esplora le dinamiche tra individuo e ambiente urbano, con particolare attenzione ai temi della solitudine e dell’alienazione notturna nelle grandi città. Le opere di Pareti, incentrate su scene metropolitane, raccontano la vitalità nascosta nelle contraddizioni della vita quotidiana, trasformando scorci di città in riflessioni visive intensamente emotive.

Nato a Grosseto, 1998. Vive e studia a Milano. Pareti è un pittore contemporaneo, attualmente studente all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove sta completando la laurea magistrale in Grafica d’arte, dopo aver conseguito la laurea triennale all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

La sua pratica artistica si distingue per un approccio sensibile e introspettivo, focalizzato sull’esplorazione delle dinamiche tra individuo e ambiente urbano. Attraverso un uso attento di luce, ombra e colore, Pareti cattura frammenti della vita metropolitana, trasformando scene apparentemente ordinarie in profonde riflessioni visive sulla solitudine, l’alienazione e, al contempo, sulla vitalità e l’energia dei giovani che vivono la città di notte.

Onda Ets è un’associazione culturale nata nel 2023 dall’iniziativa di un gruppo di giovani grossetani appassionati di arte e cultura, desiderosi di portare nuove esperienze creative nel territorio.

L’obiettivo è quello di creare spazi di condivisione e ispirazione attraverso arte, musica ed eventi culturali, dando vita a una community in movimento che cresce grazie alla partecipazione attiva di artisti, creativi e appassionati.

“Istanti rurbani” rientra nel suo impegno per valorizzare artisti emergenti e rendere la cultura più accessibile.