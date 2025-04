Ristrutturazione del Palazzo civico: dalla Regione 700mila euro al Comune

Magliano in Toscana (Grosseto). La Regione ha sottoscritto con il Comune di Magliano in Toscana un Accordo di programma secondo il quale erogherà all’amministrazione comunale 700.000 euro destinati alla ristrutturazione del Palazzo civico di via Garibaldi mediante opere strutturali e impiantistiche che interesseranno i piani primo e secondo del palazzo.

“Si tratta – spiega il presidente Eugenio Giani – di uno degli interventi che abbiamo giudicato strategici e che rientra nei provvedimenti che stiamo adottando per quella che abbiamo definito la Toscana diffusa. Sono opere di miglioramento ambientale, ristrutturazione di edifici storici, realizzazione di immobili adibiti a funzioni pubbliche, acquisto di beni privati al patrimonio pubblico e di altri investimenti a servizio dei cittadini. Insomma, sono i segni tangibili e concreti della nostra attenzione nei confronti delle esigenze dei nostri Enti locali con i quali, con gli Accordi di programma sottoscritti, stabiliamo un reciproco rapporto di collaborazione e di unità di intenti nella chiarezza circa la disponibilità delle risorse e dei tempi di attuazione degli interventi”.

I lavori saranno totalmente finanziati dalla Regione Toscana, che erogherà 300.000 euro nell’anno in corso e 400.000 euro nel 2026.

L’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento è prevista a partire dalla fine del 2025 e fino alla metà del 2026.