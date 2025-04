Al lavoro sempre più anziani: ecco i dati dell’indagine di Cna

Grosseto. In Italia si resta al lavoro sempre di più. Nel lavoro dipendente, come in quello autonomo, dove è ancora più frequente rispetto alla media complessiva, si assiste al fenomeno della “senilizzazione del lavoro“, fotografato da un’indagine condotta dall’Area studi e ricerche di Cna su fonti aperte.

“Un’analisi importante – commenta il direttore di Cna Grosseto, Anna Rita Bramerini – che avvalora quello che la nostra associazione spesso rimarca: ovvero che servono strumenti, facilitazioni e meccanismi più agevoli per favorire la costituzione e il passaggio di impresa”.

I numeri tra gli imprenditori

Dieci anni fa titolari e soci di imprese attive con non oltre 29 anni d’età rappresentavano il 6,6% del totale. Oggi sono calati al 5,2%. Quelli tra 30 e 49 anni, nello stesso arco di tempo, sono diminuiti drasticamente: dal 48,8% al 30,8%. Viceversa, gli ultra 50enni sono diventati maggioritari nell’ossatura del sistema imprenditoriale italiano. Per la precisione, i titolari e i soci di imprese attive che contano fra 50 e 69 anni costituiscono il 46,4% del totale (erano il 36%). E la quota di ultra 70enni è più che raddoppiata, passando dall’8,7 al 17,6% della compagine. Si può dire, insomma, che perlomeno un terzo di imprenditori ancora sulla breccia siano in età da pensione.

I numeri tra gli artigiani

I dati relativi alla “senilizzazione” dell’imprenditoria artigiana risultano marcati rispetto ai numeri di titolari e soci d’impresa.

Dall’indagine emerge che in dieci anni gli iscritti alla relativa gestione speciale dell’Inps si sono ridotti del 17,9%, ma con un andamento non omogeneo rispetto alle classi di età. Infatti, gli artigiani con meno di trent’anni si sono quasi dimezzati, calando del 47,5%, all’incirca 230mila unità in meno. A sua volta, la fascia anagrafica mediana, dall’età oscillante fra 40 e 59 anni, ha registrato un decremento – sia pure sotto la media – pari al 17,1%. Gli artigiani superiori ai 59 anni, invece, sono cresciuti del 35,1%, oltre 89mila unità, salendo sopra quota 343mila, di cui una parte consistente costituita probabilmente da già pensionati. Dati che dimostrano, in pratica, il ribaltamento dei ruoli fra i più giovani (meno di quarant’anni) e i più anziani, con oltre sessant’anni di età, nella ripartizione anagrafica degli artigiani italiani.

I numeri dei dipendenti

Nel decennio 2014-2024 i lavoratori dipendenti sono complessivamente aumentati di quasi due milioni di unità. In termini percentuali, per fasce di età, emergono però profonde differenze. Nella fascia 35-49 anni si è registrato un calo dal 44,7 al 36,7% del totale, oltre un milione di unità in meno. Un arretramento percentuale si nota anche tra i 25 e i 34 anni di età. In aumento invece le fasce 15-24 anni (+0,5%), 65-89 anni (+1,3%) e soprattutto 50-64 anni, con un +6,8% che significa 2,2 milioni di lavoratori in più.

I motivi del fenomeno

Sicuramente ad alzare l’età di quanti ancora vanno in azienda o nel laboratorio artigiano, così come dei lavoratori dipendenti, è l’invecchiamento della popolazione.

“L’Italia è uno dei Paesi europei dall’età media più elevata – ricorda Bramerini – e questo è ancora più evidenti nella nostra provincia, che è la più ‘anziana’ della Toscana”.

Gli ultra 65enni sono oltre 14 milioni e rappresentano quasi un quarto della popolazione. Se oggi per ogni cento ragazzi sotto i 14 anni si contano 188 ultra 65enni, nel 2001 erano 132. Va rilevato che l’invecchiamento in maggiore salute di quanto si riscontrasse nelle generazioni passate permette di continuare meno disagevolmente a lavorare, sia pure per necessità, vale a dire a causa dei cambiamenti nel sistema previdenziale, dell’inflazione che erode il potere d’acquisto, della necessità (e dell’abitudine sempre più diffusa) di aiutare figli e nipoti e così via. Ma questo non è l’unico fattore a monte della “senilizzazione” di titolari e soci delle imprese italiane, così come degli artigiani. Una causa significativa è sicuramente costituita anche dai problemi nella trasmissione d’impresa, che spesso “costringe” il titolare a rimanere al timone se non vuole “ammazzare” la propria creatura imprenditoriale, cui magari ha dedicato con passione una parte rilevante della propria vita.

“Per questi motivi – conclude Bramerini – è sempre più determinante intercettare il desiderio di ‘fare impresa’ tra i giovani, sostenerlo anche attraverso percorsi specifici, come stiamo facendo noi con il nostro progetto ‘Artigiani del futuro’, e incentivare il passaggio generazionale di impresa, per far sì che aziende floride non debbano chiudere al momento del raggiungimento dell’età pensionabile del titolo”.