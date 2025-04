Integrazioni e correzioni al Codice dei contratti pubblici: incontro dell’Ance

Grosseto. Continua l’iniziativa di informazione e di approfondimento tecnico dell’Ance Grosseto per le imprese e la filiera provinciale del settore delle costruzioni edili.

Martedì 8 aprile, con inizio alle 10, nella sala delle conferenze dell’associazione, in via Monte Rosa 56 a Grosseto, si svolgerà un nuovo incontro del corso formativo sul tema: “D.Lgs. 31 Dicembre 2024, n. 209 – Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 Marzo 2023, n.36”

L’argomento che sarà approfondito riguarderà i settori speciali: garanzie, anticipazioni, varianti. Durante l’incontro verranno analizzati specifici argomenti inerenti i lavori nei settori speciali (acqua, gas, elettricità) approfondendo gli istituti dell’anticipazione e varianti in corso d’opera, la suddivisione per lotti e gli affidamenti ad imprese collegate.

Relatore sarà l’avvocato Emma Musco, della Direzione legislazione opere pubbliche dell’Ance.

Hanno dato la loro adesione i rappresentanti delle imprese, i tecnici degli enti appaltanti ed i liberi professionisti del settore. Il corso ha il riconoscimento per i crediti formativi degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti e dei collegi dei geometri e dei periti industriali della provincia di Grosseto.

Per ulteriori informazioni sull’incontro, che non prevede oneri economici per la partecipazione, gli interessati possono rivolgersi alla segreteria dell’Ance Grosseto all’indirizzo e-mail info@ancegrosseto.it.