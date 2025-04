“Agricoltura e ambiente: un futuro preoccupante”, conferenza al Polo universitario

Grosseto. Lunedì 7 aprile, alle 17, alla Fondazione Polo universitario grossetano, il dottor Marcello Pagliai terrà una conferenza sul tema “Agricoltura e ambiente: un futuro preoccupante”.

Il suolo è una risorsa essenzialmente non rinnovabile, che svolge numerose funzioni e fornisce servizi fondamentali per le attività umane e la sopravvivenza degli ecosistemi; da esso dipende oltre il 95% della produzione di cibo. Purtroppo, oggi forti limitazioni e gravi problemi affliggono molti territori: nei Paesi industrializzati le superfici destinate all’agricoltura risultano ormai limitatissime, svariate aree sono state inquinate e/o contaminate e i cambiamenti climatici minacciano gli spazi disponibili. Anche determinate pratiche agricole possono causare a lungo termine un deterioramento del suolo che minaccia la sostenibilità ambientale. Cosa servirebbe allora per preservare l’ambiente e l’agricoltura del futuro?

Marcello Pagliai si è laureato in Scienze agrarie alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa. E’ stato ricercatore del Cnr a Pisa, poi direttore dell’Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo al Ministero dell’Agricoltura e ha guidato il Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura a Firenze. Accademico dei Georgofili, ha sempre finalizzato le sue ricerche alla conservazione, valorizzazione e gestione del suolo.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con la società Dante Alighieri.