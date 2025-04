“Sentinelle nelle professioni contro la violenza”: al via il primo incontro formativo del progetto

Grosseto. Dopo la presentazione ufficiale del progetto “Sentinelle nelle professioni contro la violenza“, tenutasi lunedì 31 marzo nella sala Marraccini di Banca Tema a Grosseto, entra nel vivo la fase operativa della prima esperienza di questo genere in Toscana.

Lunedì 7 aprile, dalle 9 alle 13, nella sede di Confartigianato Imprese Grosseto in via Monte Rosa 26, si terrà il primo appuntamento formativo, rivolto in particolare agli operatori del benessere, professionisti del settore beauty, wellness e sportivo interessati a entrare nella rete delle “Sentinelle”.

L’incontro, a partecipazione gratuita, sarà strutturato in due moduli principali:

Introduzione alla violenza di genere

La rete locale di aiuto

Durante la mattinata saranno affrontati temi fondamentali per riconoscere e contrastare la violenza:

stereotipi di genere;

differenza tra conflitto e violenza;

tipi di violenza (psicologica, fisica e sessuale, economica, stalking, cyberviolenza, violenza assistita);

cosa possiamo fare e cosa NON dobbiamo fare;

il ruolo dei Centri antiviolenza (Cav);

il Codice Rosso;

il ciclo della violenza e la ruota del potere e del controllo

Saranno presenti figure qualificate e componenti della rete territoriale:

due dottoresse del Pronto Soccorso;

volontarie dell’associazione Olympia de Gouges;

due assistenti sociali del Coeso;

un rappresentante delle forze dell’ordine

Il progetto “Sentinelle nelle Professioni”, promosso a livello locale da Soroptimist Club Grosseto e Confartigianato Imprese Grosseto, nasce da un protocollo nazionale tra Soroptimist International d’Italia e Confartigianato Imprese Benessere, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici a chi, nel proprio lavoro quotidiano, ha l’opportunità di cogliere i segnali della violenza e orientare le vittime verso la rete di aiuto.

Per informazioni e adesioni contattare Cristina Gallego di Confartigianato Imprese Grosseto ai numeri 0564.419656 o 335.8732373.