Casina dell’acqua, Gramola: “Impianto guasto da febbraio, ritardi nella riparazione”

Roccastrada (Grosseto). Franca Gramola, consigliera comunale del gruppo di opposizione Centrodestra per Roccastrada ed esponente della Lega, ha scritto una lettera al sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, per sollecitare la riparazione della casina dell’acqua di Ribolla.

Ecco il testo integrale della lettera:

“Egr. Sig. Sindaco,

a seguito di numerose segnalazioni ricevute da parte dei cittadini, mi permetto di scriverLe per aver delucidazioni in merito al ritardo riscontrato per la riparazione della casina dell’acqua di Ribolla da parte di Acquedotto del Fiora.

La casina, inaugurata l’11 ottobre 2024, a causa di un guasto, ha smesso di funzionare il 3 febbraio 2025. Il 7 marzo 2025 sulla pagina Facebook del Comune di Roccastrada veniva annunciato l’arrivo dei pezzi di ricambio e la riparazione entro la settimana successiva, garantendo la ripresa del servizio di erogazione. Ad oggi, 31 marzo 2025, la casina risulta guasta.

Per quanto sopra, sono a chiederLe di intervenire nell’ambito delle Sue competenze, anche sollecitando i soggetti preposti, affinché venga ripristinato quanto prima il completo funzionamento della casina dell’acqua.

Nell’occasione vorrei condividere con Lei una personale riflessione. L’installazione della casina dell’acqua nasce dall’esigenza di ridurre quanto più possibile l’uso dei contenitori di plastica. Se crede, se crediamo, fermamente nell’intento di perseguire questo lodevole obiettivo, occorre dare costanza all’azione amministrativa, anche garantendo il funzionamento di questo importante arredo urbano al quale hanno contribuito economicamente per la realizzazione le associazioni del paese.

Rimanendo a Sua disposizione per eventuali approfondimenti e certa che in relazione alla circostanza sopra descritta, Lei e l’amministrazione prendiate i dovuti provvedimenti, La ringrazio anticipatamente porgendo un cordiale saluto”.