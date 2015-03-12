Home Costa d'argentoOrbetello: cambia la modalità per il ritiro dei referti per gli esami del sangue
Costa d'argentoSalute Grosseto

Orbetello: cambia la modalità per il ritiro dei referti per gli esami del sangue

di Redazione
Scritto da Redazione 1 commento 477 views

Dalle prossime settimane, coloro che avranno effettuato il prelievo da lunedì 16 marzo, se decidono di ritirare il risultato di persona, dovranno presentarsi direttamente allo sportello accettazione del laboratorio analisi, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13.

Coloro, invece, che hanno effettuato il prelievo prima del 16 marzo, dovranno rivolgersi allo sportello del Centro unico prenotazioni (Cup), che per alcuni giorni rimarrà a disposizione anche per questo servizio, in attesa di esaurire il referti degli esami fatti prima del 16 marzo.

Le altre modalità

In questa occasione, la Asl ricorda che i risultati degli esami del sangue, oltre che allo sportello, possono essere ritirati anche con altre modalità, da specificare al momento dell’accettazione:

  • tramite invio per posta ordinaria (in questo caso l’utente deve pagare 1 euro per la spedizione);
  • tramite il proprio fascicolo sanitario elettronico, se attivato. In questo modo è possibile stampare il referto da un qualsiasi computer collegato a internet; oppure, utilizzando la carta sanitaria elettronica, è possibile stamparlo dal totem che si trova nella portineria dell’ospedale.
Print Friendly, PDF & Email
Banner

1 commento

Lanza Domenico 17 Settembre 2025 | 17:11 - 17:11

L’ orario per il ritiro dei referti ematologici e’ alquanto ridotto ed insufficiente per chi lavora. Mi permetto consigliare di estendere tale orario anche di qualche ora pomeridiana, almeno in un giorno della settimana. Grazie

Rispondi

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Giornata della legalità”: gli studenti a lezioni di...

Una nuova Comandante per la Compagnia dei Carabinieri:...

Guasto sulla rete esterna: distretto sanitario senza connessione...

Nido di vespe all’asilo, intervento straordinario disposto dal...

Malahne: il panfilo delle star di Hollywood approda...

Torna il Capalbio Film Festival: il programma completo

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: