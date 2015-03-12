Orbetello: cambia la modalità per il ritiro dei referti per gli esami del sangue

Dalle prossime settimane, coloro che avranno effettuato il prelievo da lunedì 16 marzo, se decidono di ritirare il risultato di persona, dovranno presentarsi direttamente allo sportello accettazione del laboratorio analisi, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13.
Coloro, invece, che hanno effettuato il prelievo prima del 16 marzo, dovranno rivolgersi allo sportello del Centro unico prenotazioni (Cup), che per alcuni giorni rimarrà a disposizione anche per questo servizio, in attesa di esaurire il referti degli esami fatti prima del 16 marzo.
Le altre modalità
In questa occasione, la Asl ricorda che i risultati degli esami del sangue, oltre che allo sportello, possono essere ritirati anche con altre modalità, da specificare al momento dell’accettazione:
- tramite invio per posta ordinaria (in questo caso l’utente deve pagare 1 euro per la spedizione);
- tramite il proprio fascicolo sanitario elettronico, se attivato. In questo modo è possibile stampare il referto da un qualsiasi computer collegato a internet; oppure, utilizzando la carta sanitaria elettronica, è possibile stamparlo dal totem che si trova nella portineria dell’ospedale.
1 commento
L’ orario per il ritiro dei referti ematologici e’ alquanto ridotto ed insufficiente per chi lavora. Mi permetto consigliare di estendere tale orario anche di qualche ora pomeridiana, almeno in un giorno della settimana. Grazie