Fortezza Orsini: dalla Regione contributo di 500mila euro per la riqualificazione

Sorano (Grosseto). Il Comune di Sorano accoglie con grande soddisfazione la notizia dell’approvazione del Consiglio regionale dell’Ordine del giorno a firma dei consiglieri Andrea Ulmi e Donatella Spadi che impegna la Giunta regionale ad erogare un contributo di 500mila euro per la riqualificazione della Fortezza Orsini, un simbolo storico e culturale di inestimabile valore per il nostro territorio.

«Ringraziamo la Regione Toscana, e in particolare i consiglieri regionali Andrea Ulmi e Donatella Spadi e il presidente Eugenio Giani, per l’attenzione rivolta al nostro territorio e per il sostegno concreto alla riqualificazione di un bene storico così importante – dichiara il sindaco di Sorano, Ugo Lotti –. Questo contributo ci permetterà di intraprendere interventi fondamentali per preservare e valorizzare la Fortezza Orsini, restituendola al suo antico splendore e rendendola sempre più accessibile e fruibile per tutti».

La Fortezza Orsini

Esempio di architettura militare del Rinascimento, è stata al centro di numerose dispute tra potentati e famiglie per la sua posizione strategica di controllo fra i territori dello Stato Pontificio e la Repubblica di Siena.

La Fortezza Orsini nel 1997 fu trasferita dalla Regione Toscana al Comune di Sorano e ha subito negli anni Novanta ingenti lavori di recupero e consolidamento che ne hanno permesso l’apertura al pubblico. Con il passare del tempo la struttura oggi è in forte stato di degrado causato principalmente dalla crescita incontrollata di vegetazione infestante sulle creste e sulle pareti dei bastioni e delle mura perimetrali, che provoca infiltrazioni delle acque meteoriche e il distacco di materiale vario. A causa del deterioramento della struttura, il Comune di Sorano, per garantire l’incolumità delle persone, ha deciso di chiudere al pubblico l’accesso alla parte superiore dei bastioni, limitando le visite soltanto ai camminamenti sotterranei.

Questo importante finanziamento rappresenta un passo decisivo per la valorizzazione e la conservazione di uno dei monumenti più significativi di Sorano, testimonianza unica della storia e dell’architettura maremmana. La Fortezza Orsini, con le sue mura maestose e il suo fascino intramontabile, è da sempre un punto di riferimento per residenti e visitatori, attirando turisti da ogni parte d’Italia e del mondo.

L’amministrazione comunale è già al lavoro per pianificare al meglio gli interventi previsti, che mirano a migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la fruizione della Fortezza, con l’obiettivo di integrarla ancora di più nel tessuto culturale e turistico del territorio: è già stato infatti affidato l’incarico ad un professionista per la redazione del progetto di riqualificazione.

«Questo risultato – continua il sindaco – è frutto di un dialogo proficuo con la Regione e di un impegno costante da parte dell’amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Sorano. Siamo certi che il progetto avrà ricadute positive non solo dal punto di vista culturale, ma anche economico e turistico, contribuendo a rafforzare l’identità del nostro territorio. La riqualificazione della Fortezza Orsini è una vittoria per tutta la comunità di Sorano, che da sempre si impegna per tutelare e promuovere le proprie eccellenze storiche e paesaggistiche. Nei prossimi mesi saranno condivisi i dettagli degli interventi e le tappe di un progetto che guarda al futuro, nel rispetto della tradizione».