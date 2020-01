Ex Sitoco, il Pd: “Rimossi i teli per impedire il sollevamento delle polveri, il sindaco spieghi perché”

“Alcuni cittadini ci hanno messo a conoscenza che nell’area della ex Sitoco non sono più presenti i teli posizionati per impedire il sollevamento delle polveri e quindi abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco per sapere se ciò risulta anche all’amministrazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo Pd – Area riformista nel Consiglio comunale di Orbetello.

“Infatti questi teli erano stati posizionati nella primavera del 2019 dalla società Laguna Azzurra, proprietaria dell’area, in seguito al ripetuto verificarsi del fenomeno del sollevamento delle polveri che andavano ad investire il centro abitato di Orbetello scalo, suscitando un forte allarme nei cittadini per la nota presenza di sostanze inquinanti nell’area – termina la nota -. Chiediamo, quindi, al sindaco di verificare se veramente i teli risultano rimossi e, in questo caso, di attivarsi presso la società proprietaria affinché siano ripristinati o sia adottato un metodo più sicuro e stabile, e di dare tutte le dovute informazioni alla cittadinanza”.