Chirurgia, il Pd: “Grave l’assenza del sindaco all’incontro con la Asl”

“In qualità di consiglieri comunali il 28 novembre scorso abbiamo inviato una lettera aperta al direttore dell’Azienda sanitaria toscana Sud-Est, al presidente della Regione, all’assessore regionale alla sanità e al capogruppo in Regione Marras per sollecitare la risoluzione del problema che si stava verificando nel reparto di chirurgia dell’ospedale di Orbetello in seguito al volontario trasferimento di due chirurghi“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo Pd – Area riformista nel consiglio comunale di Orbetello.

“L’Azienda ha prontamente comunicato di essersi attivata per la risoluzione del problema e il direttore generale ha dato la disponibilità a recarsi presso il nostro presidio ospedaliero per parlare con i responsabili, gli operatori e i sindaci – continua la nota -. Pertanto, il presidente della Conferenza dei Sindaci Giacomo Termine ha organizzato l’incontro all’ospedale di Orbetello per il 9 novembre e il 3 novembre ha mandato l’invito ai sindaci di Orbetello, Monte Argentario e Capalbio“.

“Il 9 novembre, all’incontro con il direttore generale Dott. D’Urso si sono presentati il delegato del presidente della Regione Marras e i rappresentanti dei Comuni di Capalbio e di Monte Argentario, mentre il Comune di Orbetello non era rappresentato da nessuno – continua il comunicato -. Su Facebook il sindaco Casamenti, a chi gli chiedeva spiegazioni riguardo alla sua assenza, dapprima ha provato a dire che non era stato invitato e dopo che da parte nostra è stato pubblicato l’invito inoltrato via e-mail ha scritto che doveva essere invitato con la Pec. A quel punto il presidente della Conferenza dei Sindaci Termine ha precisato che queste convocazioni avvengono sempre con questa modalità e che, inoltre, aveva fatto chiamare le segretarie dei sindaci e poi aveva inviato loro personalmente un messaggio Whatsapp“.

“Non ci rimane che giudicare grave e inspiegabile il comportamento del sindaco, che volutamente diserta un incontro con il direttore generale, che viene presso il nostro presidio ospedaliero per affrontare importanti problematiche contingenti – termina il Pd –. E oltretutto davanti ai cittadini arriva anche a negare di aver ricevuto l’invito e poi, una volta scoperto che l’invito lo aveva ricevuto e visto, infantilmente si giustifica scrivendo che lui voleva la Pec“.