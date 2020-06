Ex Sitoco, il Pd: “Teli assenti, il Comune prenda provvedimenti contro la società”

“Nel gennaio di quest’anno, come consiglieri del gruppo Pd-Area Riformista, rivolgemmo un’interrogazione al Sindaco per sapere se corrispondeva al vero la notizia che i teli, posizionati nel 2019 dalla società Laguna Azzurra nell’area della ex Sitoco per impedire il sollevamento delle polveri, non c’erano più“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri del gruppo Pd-Area Riformista nel consiglio comunale di Orbetello.

“Il Sindaco, in risposta, ci inoltrava una nota della Società proprietaria che confermava che i teli non erano più presenti a causa delle intemperie e affermava che fino alla primavera non poteva essere fatto nessun intervento. Ma un filmato, pubblicato su Facebook pochi giorni fa, mostra che ancora non è stato fatto nulla, per cui ora è incombente il pericolo di sollevamento delle polveri che, come negli scorsi anni, vanno ad investire l’abitato di Orbetello Scalo – continua la nota –. Abbiamo quindi presentato un’interpellanza al Sindaco e alla Giunta per sapere i motivi per i quali l’amministrazione comunale non ha emesso alcun provvedimento nei confronti della società Laguna Azzurra per costringerla ad intervenire per porre rimedio alla situazione, anche, al limite, per far riposizionare i teli, in modo da proteggere la popolazione della frazione dello Scalo“.