Salvini a Orbetello, il Pd: “Il Comune concede la piazza centrale, commercianti penalizzati”

“La campagna elettorale sta entrando nel vivo e apprendiamo dell’arrivo nel nostro territorio del senatore Salvini: è legittimo che si vada sui territori per fare propaganda, ma ciò che ci meraviglia non poco è che venga concessa da parte dell’amministrazione la piazza centrale del paese in un orario dove già di per sé sarebbe difficile far mantenere l’ordine e le disposizioni di non assembramento, visto anche il continuo crescere dei contagi dovuto al non presidio del territorio da parte di chi doveva effettuare i controlli“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Mauro Barbini, segretario del Pd di Orbetello.

“Inoltre, per lo svolgimento del comizio dovrà essere liberata tutta la piazza per poter montare il palco sacrificando così le attività commerciali in questo ultimo scorcio di stagione. Considerato tutto questo, ritengo che il luogo scelto non sia particolarmente indicato, ma potrebbe benissimo essere effettuato presso la piazza dell’auditorium oppure presso l’area dell’idroscalo, che si prestano a maggior possibilità di controllo e hanno superfici adeguate per tale avvenimento, senza inoltre sacrificare le attività commerciali del centro – continua la nota -. Ci auguriamo che chi deve rilasciare autorizzazioni e permessi tenga in considerazione determinate valutazioni”.