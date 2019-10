Pesca in laguna, il Pd: “Convenzione in scadenza, ma il Comune tace. Lavoratori a rischio”

“In data 31/12/2019 viene a scadere la convenzione tra il Comune di Orbetello e la società Orbetello Pesca Lagunare per la concessione dell’esercizio nella laguna dell’attività di pesca tradizionale e delle attività collegate, che era stata stipulata nel 1999“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo Pd – Area riformista nel Consiglio comunale di Orbetello.

“La convenzione prevede che è facoltà del Comune concedere una proroga, previa comunicazione della stessa alla società entro sei mesi dalla scadenza – continua la nota -. Ebbene, il termine dei sei mesi è scaduto il 30/06/19 e a meno di tre mesi dalla scadenza della convenzione non è dato sapere se l’amministrazione intende concedere una proroga alla società Orbetello Pesca Lagunare oppure procedere con una messa a gara della concessione. Il nostro gruppo consiliare non è stato minimamente coinvolto della questione, neppure a livello informativo”.

“A questo punto non sappiamo se il sindaco e la Giunta brancolano nel buio o se volutamente tengono nascosta alla popolazione la decisione presa. In entrambi i casi si tratta di comportamenti gravi e irresponsabili, che denotano un’incapacità amministrativa, che quest’anno si era già manifestata nei forti ritardi nei lavori di ripascimento delle spiagge, di quelli alla foce dell’Albegna e del porto di Talamone, e per molte altre situazioni – termina il comunicato -. Pertanto chiediamo che il sindaco voglia dare ai cittadini le dovute spiegazioni su una questione di enorme rilevanza per l’economia del territorio e che riguarda il posto di lavoro di circa cento persone“.