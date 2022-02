Istituto Falusi, l’opposizione: “Il sindaco ha gestito la situazione nel peggiore dei modi”

“Non ce ne voglia il nostro sindaco, ma come gruppi di opposizione non ci potremmo comunque ritenere soddisfatti della soluzione che si sta profilando per l’Istituto Falusi“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Fiorenzo Borelli, capogruppo della lista civica Massa Comune, Daniele Brogi, capogruppo della Lega, Daniele Gasperi e Luciano Fedeli, della segreteria del Pci delle Colline Metallifere e della federazione di Grosseto, Paolo Mazzocco, del Tavolo della salute pubblica di Massa Marittima.

“Certamente il risultato ottenuto sarà giudicato come il meno peggio, il massimo che si poteva fare, come ormai accade per ogni situazione gestita dal Pd – continua la nota -. Poi ci sarà l’alibi del covid e delle conseguenze che questo ha comportato e comporterà al sistema economico e sociale, quindi di meglio non si poteva fare. Probabilmente l’affitto sarà ridotto se non abbattuto, qualcosa si sta muovendo dopo le sollecitazioni istituzionali e mediatiche nostre e del consigliere Ulmi, e ci aspettiamo che Giuntini con la Spadi con molta probabilità si prenderanno tutti i meriti, con il plauso di Giani e di tutta la tifoseria che li circonda, dichiarando che con questa operazione di privatizzazione dei nuclei hanno dato prospettiva all’Istituto, avranno creato o creeranno occupazione, insomma la vicenda si chiuderà, a detta del sindaco e dei suoi, nel migliore dei modi possibile“.

“Per noi caro sindaco Giuntini le cose non stanno proprio così – prosegue il comunicato –. La vicenda è stata gestita, come si dice da noi, da cani, ovvero nel peggiore dei modi, sia come metodo che nel merito. Il metodo è stato podestarile ed ha escluso qualsiasi possibilità di confronto per trovare insieme anche a chi non detiene lo scranno del governo le migliori soluzioni. Proposte ci sono state da parte nostra da anni, basta rileggere gli atti e le numerosissime note inviate che non hanno mai avuto risposte, se non dinieghi. Nel merito perché lei, servendosi di un commissario responsabile di settore e dipendente del Comune, che avrebbe dovuto svolgere solo azioni di controllo sull’Asp, ha deciso e fatto tutto lasciando la prima cosa sulla quale si doveva mettere le mani per dare stabilità ai conti del Falusi, ossia i 117mila euro di affitto, come ultima e procedendo nella privatizzazione di altri due nuclei”.

“E non avere abbattuto l’affitto ha comportato danni al Falusi perché, se la cosa fosse stata seguita come è stato fatto dall’Agenzia regionale della sanità, il Falusi avrebbe potuto recuperare almeno 2 annualità che significano in soldoni 230mila euro, che potevano essere investiti in personale, servizi e riorganizzazione e, perché no, nell’abbattere le rette degli ospiti – prosegue il comunicato –. Non le sembrerà così e, come sempre, rigirerà la frittata accusando chi non la pensa come lei di non avere collaborato, di essere in malafede, di un comportamento da citrulli e a quei consiglieri comunali di minoranza di essere veri e propri sprovveduti che hanno tirato a coltivare i 3- 4 voti o la propria immagine, andando dietro a personaggi poco affidabili perché fare battute e offendere è uno sport che le riesce bene”.

“Guardi, ma se la pensa veramente così la invitiamo ad un confronto pubblico con noi su quanto successo al Falusi, da svolgersi dove vuole: online per evitare contagi, su TV9, in una diretta social con un moderatore per rendere partecipe la cittadinanza delle posizioni diverse, informare, per fare chiarezza mostrando atti, confrontandoci per mettere alla luce del sole quello che ha contraddistinto la vicenda – termina la nota –, nelle rispettive posizioni e ricette che sono state proposte per superare le difficoltà di un istituto che è patrimonio di tutti e non feudo di pochi”.