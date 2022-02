Un murale sulla facciata del mercato coperto: Vella e Giuggioli realizzano un racconto per immagini

Ci sarà presto un nuovo murale a Follonica. A realizzarlo sulla facciata del mercato coperto sarà un duo artistico d’eccezione, tutto follonichese, composto da Dario Vella e Giuliano Giuggioli. Il primo è un writer che in città ha già firmato numerosi lavori, realizzati su facciate ed edifici a partire dagli anni ’90, il secondo è il pittore che più di ogni altro ha saputo raccontare la città nel mondo.

Ormai, da tempo, per il mercato coperto di Follonica è partito un progetto di riqualificazione che, partendo dall’interno, dalle strutture vere e proprie dei punti vendita, vuole arrivare ad una revisione completa dell’edificio, che in questo modo vuole fare un passo verso il futuro.

A questa ventata di novità si è unita la volontà di dare un’immagine esterna nuova alla struttura e un logo personale. Sulla facciata dell’edificio sarà quindi presto realizzato il nuovo murale pensato da Vella e Giuggioli e troverà spazio la nuova insegna con la scritta “MeQ”, dove la Q finale può essere letta anche come una C. Un acronimo che vuole sottolineare la caratteristica principale del nuovo mercato coperto: un mercato di qualità.

Il lavoro pensato da Vella e Giuggioli si estende sull’intera facciata e prevede una descrizione per immagini di ciò che accade all’interno della struttura: da sinistra verso destra, le immagini raccontano di prodotti locali, di pesce fresco e di vino. Un’opera che racconta l’idea di ripartenza, grazie alle tante voci dei proprietari delle attività coinvolte.

«L’idea di realizzare questa opera è nata grazie alla collaborazione con gli esercenti del mercato – spiega il sindaco Andrea Benini –, volevamo che il mercato diventasse un punto di riferimento delle eccellenze locali e abbiamo lavorato per andare in quella direzione. Ci auguriamo che il nuovo mercato diventi un luogo di incontro e di aggregazione, dove si possano raccontare le tradizioni locali in uno spazio bello e nuovo».

«Per la facciata abbiamo ricevuto con molta soddisfazione il progetto pensato da Vella e da Giuggioli – dichiara l’assessore al commercio Alessandro Ricciuti – e il lavoro fin da subito è stato condiviso con il consorzio che gestisce il mercato coperto. L’obiettivo è quello di far ripartire le piccole attività anche attraverso nuovi orari di apertura, prodotti di qualità del territorio ed eventi. In altre parole, il piatto che racconta il territorio. Il senso di identità e di appartenenza di questo luogo c’era, non abbiamo dovuto ricrearlo. Il nostro compito è stato quello di tirare fuori queste caratteristiche, per dare il giusto valore al mercato. Ci auguriamo che il nuovo MeQ diventi uno dei punti di riferimento del centro di Follonica».

I lavori partiranno nelle prossime settimane e a realizzare l’intervento sarà Dario Vella. Il murale dovrebbe essere completato in un paio di settimane.