L’ex idroscalo sarà intitolato ad Italo Balbo: via libera alla mozione della maggioranza

Votata a maggioranza la mozione presentata dalla lista Patto per il Futuro per l’intitolazione del parco dell’ex idroscalo di Orbetello a “Italo Balbo Aviatore”.

“Una maggioranza granitica, quella di Patto per il Futuro, che con 12 eletti su 12 ha votato a favore della mozione – si legge in una nota del gruppo di maggioranza -. Questo rappresenta solo il primo atto che vedrà, in base alla legge del 1927, l’autorizzazione finale o meno del Prefetto, a cui l’amministrazione comunale si adeguerà senza alcun problema. Ecco il testo della mozione approvata dal Consiglio comunale, che fa riferimento solo a Italo Balbo aviatore, ribadendo con forza che l’eventuale intitolazione ha soltanto un interesse legato alla storia dell’Aereonautica Militare e aviatoria del Comandante Italo Balbo, rigettando e respingendo con forza qualsiasi aspetto prettamente politico di quel periodo che non si intende assolutamente esaltare o celebrare, ma condannare come tutte le forme di violazione dei diritti umani e della democrazia”.

Il testo integrale della mozione approvata:

“Il Capogruppo di ‘Patto per il Futuro’, in rappresentanza di tutti i Consiglieri comunali di maggioranza, presenta la mozione per la richiesta di ‘Intitolazione parco ex idroscalo a Italo Balbo Aviatore’.

Italo Balbo è stato aviatore italiano. Nato a Quartesana in provincia di Ferrara il 6 giugno 1896. Morto il 28 giugno 1940 a Tobruch in Libia a causa di un incidente aereo in guerra. Il 6 novembre 1926 viene nominato sottosegretario all’aeronautica. Sviluppa l’aviazione di massa organizzando tutta una serie di voli di una lunghezza tale che non erano mai stati tentati nel mondo. Raggiunge fama mondiale grazie all’esperienza della trasvolata atlantica Italia-Brasile. Fu la prima crociera aerea transatlantica di massa che, cosa nota, partì appunto da Orbetello. In quell’occasione fu insieme comandante e pilota. Partì per la sua impresa da Orbetello il 17 dicembre 1930 e raggiunse Rio de Janeiro il 15 gennaio 1931.

Considerato che Italo Balbo è sepolto nel cimitero di Orbetello.

Il nome di Italo Balbo è già presente nella toponomastica di molte città, italiane ed estere.

Vista la forte presenza dello stesso nel passato storico del nostro Comune come aviatore per le note trasvolate atlantiche partite da Orbetello e dirette a Rio de Janeiro e a Chicago/ New York.

Visto che si tratta di un personaggio che ben ha saputo portare come aviatore il nome di Orbetello nel mondo, si impegna l’amministrazione comunale, per motivi esclusivamente aviatori, ad intitolare il Parco ex Idroscalo, da dove sono partite le Trasvolate atlantiche, a ‘Italo Balbo Aviatore’. Si impegna, altresì, l’Amministrazione Comunale, negli atti successivi propedeutici all’intitolazione del Parco ex Idroscalo a “‘Italo Balbo Aviatore’, a ribadire con forza che l’eventuale intitolazione ha solo e soltanto un interesse legato alla storia dell’Aereonautica Militare e aviatoria del Comandante Italo Balbo, rigettando e respingendo con forza qualsiasi aspetto prettamente politico di quel periodo che non si intende assolutamente esaltare o celebrare ma condannare come tutte le forme di violazione dei diritti umani e della democrazia“.