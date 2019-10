La Maremma si mobilita per il Corridoio Tirrenico: 700 persone alla manifestazione

Settecento persone, 50 mezzi tra trattori e camion, 200 auto.

Sono i numeri ufficiali della grande manifestazione voluta dal mondo economico e dei lavoratori per dire sì all’adeguamento e messa in sicurezza dell’Aurelia, che con la regia della Camera di commercio ha riunito stamani due territori, Grosseto e Livorno, associazioni di categoria provinciali e regionali, sindacati, Legambiente, Parco della Maremma, Associazione vittime della strada, Regione e parlamentari toscani.

Il corteo di protesta è partito alle 10 dall’Enaoli e si è mosso in direzione Grosseto percorrendo l’Aurelia fino a Grosseto sud, per poi effettuare uno spettacolare ingresso in città, guidato da un autocarro con le bandiere di tutti i partecipanti, e transitare nelle vie della città.

Alle 11 la manifestazione è giunta nell’area tra via Cile e via Uruguay, nella zona del centro commerciale Maremà, e prima di tutto il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda ha chiesto un minuto di silenzio per l’ultima vittima della strada, nell’incidente accaduto ieri a Capalbio in uno dei tratti più pericolosi dell’Aurelia.

Poi, attorniato dai sindaci, dal presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, da quello della Regione, Enrico Rossi, e dalle categorie economiche e dai sindacati, Breda ha esordito così: “Da 50 anni si parla della realizzazione di una strada o autostrada, ma ad oggi c’è solo la vecchia Aurelia. Rivendichiamo con forza il completamento del Corridoio Tirrenico, tramite la messa in sicurezza dell’Aurelia ed il suo adeguamento, per garantire ai cittadini alle imprese sicurezza e lavoro. I giovani abbandonano la nostra terra, ma noi li vogliamo qui“.

E ha concluso: “Oggi qui è rappresentata la Toscana tutta, a testimoniare il fatto che il Corridoio Tirrenico non è solo un problema della costa, come ci ha detto anche Enrico Rossi. Noi non ci fermiamo, vogliamo essere ascoltati dal Governo e se sarà necessario il nostro corteo raggiungerà anche Roma“.

I promotori della manifestazione sono stati: Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno; Ance, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio imprese per l’italia, Confesercenti, Confindustria Toscana Sud, Federalberghi della Maremma e del Tirreno, Legacoop Toscana, Cgil, Cisl, Uil, Ugl. Hanno aderito inoltre: l’Associazione nazionale vittime della strada, Legambiente, l’Ente Parco della Maremma, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana sud.

La Camera di commercio ringrazia il Prefetto Torraco, oggi assente per inderogabili motivi, il Questore Ponziani, tutte le forze dell’ordine e la Misericordia di Grosseto per la fattiva collaborazione assicurata per l’ottima riuscita della manifestazione. Ringrazia anche Angela Adiletta, rappresentante dell’Associazione familiari vittime della strada per le toccanti parole.