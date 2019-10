Falusi, la Lega: “Giuntini nomini il nuovo presidente, lo chiede anche il Difensore civico”

La vicenda del rinnovo delle cariche amministrative dell’Istituto Falusi sembra in dirittura finale, ma non senza polemiche.

Il gruppo consiliare della Lega, composto da Loredana Bussola e Daniele Brogi, aveva fatto richiesta formale al Difensore civico affinchè si esprimesse in merito al ritardo con cui il sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini procedeva nella nomina del nuovo presidente e il Difensore civico ha risposto sollecitando il sindaco a procedere:“….. in mancanza di specifico riscontro dovrà essere valutata la sussistenza dei presupposti per l’attivazione della procedura di sostituzione, con oneri a carico del Comune e con trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per la verifica delle eventuali responsabilità“.

“Siamo da una parte soddisfatti perchè adesso il sindaco dovrà procedere se non vuole essere perseguito dalla Corte dei Conti, ma dall’altra restiamo comunque amareggiati se pensiamo al tema di cui si parla, l’Istituto Falusi – spiegano i due consiglieri leghisti -. Questo Istituto, è sempre stato un fiore all’occhiello della nostra comunità, un presidio importantissimo del territorio che viene derubricato da Giuntini ad una mera casellina politica su cui piazzare qualcuno. Per noi, per la nostra mentalità e formazione personale, prima ancora che politica, tutto questo è inaccettabile. Il Falusi merita più rispetto e considerazione, a partire dalla sua presidenza, che dovrebbe essere affidata, ed usiamo questo termine apposta, si affida qualcosa che consideriamo importante, ad una figura di alto profilo e competenza, vista la sfida che dovrà affrontare; invece, assistiamo ad una lotteria quotidiana di possibili nomi, ad esclusione, che ci mortifica”.