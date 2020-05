Isola del Giglio: cento notti gratuite per medici e infermieri impegnati nella lotta al Coronavirus

Il Comune di Isola del Giglio, insieme a tutta la comunità di questo piccolo territorio, vuole esprimere la sua vicinanza all’Italia migliore, che resiste in questo difficile momento della nostra storia fronteggiando la terribile pandemia.

“I nostri pensieri e la nostra gratitudine sono rivolti a medici e infermieri che, con spirito di sacrificio – si legge in una nota del Comune –, hanno saputo arginare gli effetti del contagio e salvare vite umane“.

“A loro siamo immensamente grati per la straordinaria dedizione nel fronteggiare l’emergenza – ha dichiarato Sergio Ortelli, sindaco dell’Isola -. Pensiamo che in un frangente così delicato sia davvero importante restare uniti aiutandoci l’un l’altro e per questa ragione desideriamo concretamente dire grazie a tutti coloro che lavorano giorno e notte per garantire assistenza sanitaria a quanti necessitano di cure”.

L’amministrazione comunale dell’Isola del Giglio, con la collaborazione dell’Associazione Albergatori, promuove l’iniziativa “100 notti X 100 medici”, un progetto di ospitalità gratuita – dedicato al personale sanitario – che mette al centro il bene più prezioso della comunità isolana: la meraviglia del suo mare, il territorio integro e selvaggio, l’affetto e l’ospitalità della gente. Un’idea di bellezza pura, una natura da amare, persone vere appassionate della vita che, pur nella difficoltà di un territorio fortemente vocato al turismo, scelgono di condividere i loro luoghi, raccontare le loro storie e ascoltare quelle di coloro che in questi mesi dolorosi ne hanno vissute di drammatiche in prima persona.

“Nei nostri luoghi, tra natura e mare, oggi ancor più di ieri, c’è l’Italia dimenticata – prosegue la nota del Comune -. La nostra isola rappresenta quell’idea di un ritorno ai valori di un tempo; isola isolata, non solo perché distante nel mare, ma anche perché la gente qui vive quotidianamente una dimensione del sé differente, nella quale centrale è l’elogio della vita semplice, contemplativa, che dà alle passioni più possibilità di germogliare, lì dove il ritmo lento ci ricorda di essere vivi. Ecco, l’Isola del Giglio è viva, autentica, vera“.

L’iniziativa, non appena la fase acuta dell’epidemia sarà alle spalle e le autorità riterranno possibile viaggiare in Italia, rende disponibili 100 soggiorni di una notte presso le strutture ricettive dell’Isola del Giglio; il personale sanitario che desidera scoprire la piccola comunità gigliese potrà accettare l’invito accreditandosi tramite e-mail. Sarà immediatamente ricontattato per la scelta della struttura alberghiera e delle date del soggiorno.

“Cari medici e infermieri, saremo orgogliosi di avervi con noi – termina il comunicato –, perchè tutti torneremo a vivere con il desiderio di abbracciare ancora le meraviglie del nostro Paese”.

Per informazioni: info@visitgiglioisland.com