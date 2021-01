Incendio nella notte: il gazebo della pista di pattinaggio distrutto dalle fiamme

A fuoco il gazebo della pista di pattinaggio di via Leoncavallo, a Grosseto.

“Quella di oggi è davvero una brutta giornata per tutti gli amanti dello sport della città: nella nottata è andato in fiamme il gazebo adiacente alla pista di pattinaggio di via Leoncavallo – dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Il gazebo allestito all’esterno dell’impianto sportivo comunale, gestito da Atl il Sole pattinaggio artistico, è stato completamente distrutto dall’incendio, che ha causato danni anche alla struttura principale. Si tratta di un duro colpo, soprattutto per la società Atl Il Sole pattinaggio artistico, una realtà seria che da anni forma giovani talenti nel campo dell’affascinante disciplina del pattinaggio artistico, a cui va tutta la mia solidarietà. Nel frattempo, con l’assessore allo sport Fabrizio Rossi stiamo seguendo la vicenda con attenzione, in attesa che vengano chiarite le circostanze del rogo“.

“Un vile attentato ha distrutto la parte esterna di un nostro impianto sportivo comunale – sottolinea l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi -. Si tratta dei soliti codardi che, approfittando dell’oscurità, compiono questi vergognosi gesti. Esprimo la mia solidarietà all’Atl Il Sole pattinaggio artistico”.