Al via il nuovo anno della scuola comunale di musica: tutti i corsi e gli insegnanti

Follonica (Grosseto). La scuola comunale di musica di Follonica, anche per il 2024, ha presentato la grande varietà di corsi che spaziano su tutti i generi musicali, come classico, moderno, jazz, pop e rock e per tutti gli strumenti, come chitarra, tromba, flauto traverso, clarinetto, pianoforte, sassofono, violino, basso elettrico, batteria; inoltre, sono presenti anche i corsi di canto moderno e classico, il corso di tecnica e improvvisazione jazz e i corsi teorici di ear traning, teoria, ritmica e percezione musicale, armonia e storia della musica.

Sono accolti allievi di tutte le età, dai bambini, ai ragazzi fino agli adulti, e i percorsi formativi vanno dal livello amatoriale, fino alla preparazione di concorsi nazionali e internazionali, esami preaccademici e di ammissione nei Conservatori italiani e al perfezionamento professionale.

Grande attenzione viene data anche ai corsi dedicati ai bambini dai 2 ai 6 anni di età, con un percorso strutturato. Al termine di questo percorso i bambini saranno pronti per poter scegliere il proprio strumento e verranno indirizzati verso i corsi individuali di strumento o canto.

All’interno dell’offerta formativa, oltre alla presenza di un coro di voci bianche, chiamato “Young Voices” e che accoglie bambini dai 6 ai 13 anni, e ad un coro di adulti, è previsto anche il corso di musicoterapia, che, grazie ad una convenzione con la Asl Toscana Sud Est e il Comune di Follonica, permette di attivare un percorso che aiuta bambini e ragazzi con difficoltà a utilizzare la musica come mezzo comunicativo-relazionale.

“Da qualche anno è presente, all’interno della scuola, un’orchestra giovanile – dichiara il presidente della scuola di musica ‘Bonarelli’, Stefano Cocco Cantini – da me diretta, che vede un organico formato da oltre 25 giovani musicisti che suonano sassofoni, flauti, trombe, violini, chitarre, contrabbasso, batteria e pianoforte. Questa formazione viene spesso chiamata a partecipare ad iniziative culturali nel territorio e suona anche per importanti festival. Ciò dimostra la bontà di questa scuola e la fucina di talenti che stanno uscendo in ogni specializzazione”.

“Questa realtà follonichese è molto strutturata – sottolinea l’assessore alla cultura e alla scuola Stefania Turini – e offre grandi opportunità ai ragazzi; per questo l’amministrazione comunale è ben lieta di attuare modalità organizzative che possano agevolare in qualche modo realtà come queste. Nella fattispecie, stiamo studiato la possibilità di offrire una visibilità maggiore alle esibizioni dei ragazzi, perfezionando una programmazione degli eventi inclusiva”.

“Quest’anno faremo tre incontri di presentazione dei laboratori di musica per bambini, aperti a tutti – aggiungono gli insegnanti Sabrina Gabellieri e Andrea Vanni –: chi è interessato può venire lunedì 23 settembre alle 18 per la lezione dimostrativa di ‘Musica per Piccoli Mozart’ (5 e 6 anni), oppure mercoledì 25 e giovedì 26 settembre, alle 17, per la lezione dimostrativa dei laboratori di musica (2 a 4 anni) Domenica 6 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30, si terrà un Open day, durante il quale tutti gli interessati potranno entrare nelle aule, dove incontreranno tutti i nostri insegnanti e potranno provare a cantare e suonare qualsiasi strumento per poter così scegliere in maniera più consapevole il percorso musicale a loro più congeniale”.

Gli insegnanti

L’Associazione musicale follonichese si avvale di un corpo docente altamente qualificato: Maria Christine Angele, violino e laboratori per bambini; Antonella Benucci, canto lirico e direttore del coro di voci bianche; Raffaele Boni, chitarra; Riccardo Butelli, batteria; Stefano Cantini, sassofono, tecnica dell’improvvisazione jazz, direttore dell’orchestra della scuola; Silvia Casalino, flauto traverso; Valentina Cotelli, clarinetto e musicoterapia; Sabrina Gabellieri, pianoforte classico e ‘Musica per piccoli Mozart’; Andrea Lagi, tromba; Daniele Nannini, basso elettrico; Corrado Rossetti, chitarra elettrica; Valentina Toni, canto moderno; Andrea Vanni, pianoforte moderno.

Le lezioni partono dal 16 settembre fino al 30 giugno, anche se sono accettate iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno.

Per informazioni, la segreteria è aperta da lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30.