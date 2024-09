“Dedicata a te”, disponibili 920 carte solidali per il Comune di Grosseto: la lista dei beneficiari

Grosseto. Assegnate al Comune di Grosseto ben 920 carte solidali: un’importante misura di sostegno rivolta alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica.

La nuova social card “Dedicata a te“, dal valore di 500 euro, è destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico e carburanti, offrendo un aiuto concreto alle famiglie che rispondono ai requisiti di reddito stabiliti.

Le carte potranno essere ritirate agli sportelli postali abilitati, previa prenotazione attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane e la presentazione della lettera ricevuta dai beneficiari a mezzo raccomandata.

È fondamentale che il primo acquisto, necessario per l’attivazione, venga effettuato entro e non oltre il 16 dicembre 2024. Inoltre, la quota presente sulla carta dovrà essere interamente utilizzata entro e non oltre il 28 febbraio 2025, data entro cui scadrà la validità della stessa.

La carta solidale “Dedicata a te” è riservata ai nuclei familiari residenti sul territorio italiano, in possesso dei requisiti alla data della pubblicazione del Decreto (6 giugno), in relazione anche alla disponibilità di carte assegnate al Comune di Grosseto.

Si ricorda che il Comune di Grosseto non ha alcuna competenza sulla gestione delle domande o sulle motivazioni di eventuali esclusioni dal beneficio, poiché l’intero processo è gestito direttamente dall’Inps. Il ruolo del Comune si limita alla comunicazione dell’ammissione al beneficio ai destinatari, attraverso le modalità sopra descritte.

Si inoltre la lista dei beneficiari della carta solidale “Dedicata a te” 2024, recentemente pubblicata dall’Inps.

