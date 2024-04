Accessi al centro storico, Gabbrielli: “Occorre fare chiarezza”

Grosseto. Sulla pedonalizzazione del centro storico, in base alle dichiarazioni rilasciate da alcuni consiglieri comunali, è giusto fare chiarezza. Ne è convinto Amedeo Gabbrielli, consigliere di Forza Italia Ppe.

«La pedonalizzazione di alcune zone del centro storico e la restrizione degli ingressi – spiega Gabbrielli – è stata promossa dall’amministrazione di centrodestra. Dal mese di gennaio è iniziato un percorso di rigenerazione urbana che va in questa direzione. I consiglieri della quarta commissione, il presidente Alfiero Pieraccini e l’assessore Riccardo Megale sono i protagonisti di questo percorso articolato in incontri con le associazioni di categoria e che ha come obiettivo la condivisione delle scelte che vengono attuate».

In merito alle dichiarazioni della minoranza, invece, Gabbrielli prende una posizione chiara: «Pieno sostegno al piano di pedonalizzazione delle zone del centro storico che l’amministrazione ha indicato con coraggio. Come ormai noto, infatti, l’obiettivo delle aree pedonali è quello di migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei pedoni, mediante la creazione di spazi urbani più accoglienti, accessibili e vivibili, con importanti benefici per l’ambiente e per l’economia».

«Certamente per arrivare alla chiusura completa di tutto il centro storico sarà necessario un lungo percorso, caratterizzato da vari step, nei quali dovremo sempre essere attenti a garantire i bisogni dell’imprenditoria presente nel centro storico, affinché possa svilupparsi e radicarsi sempre di più, ma anche dei turisti, il cui afflusso avvantaggia le imprese locali e valorizza il centro storico, nonché delle famiglie residenti, la cui stabile presenza assicura la vita all’interno della cinta muraria – termina Gabbrielli -. L’amministrazione comunale dovrà fare delle scelte e trovare soluzioni il più possibile condivisibili e sempre garantendo i servizi e soddisfacendo i bisogni di chi lavora, vive e frequenta, a vario titolo, il centro storico».