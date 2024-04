Aumento Tari, Nuovo Orizzonte Civico: “Comuni vittime e non carnefici, ma voteremo a favore”

Grosseto. “Nuovo Orizzonte Civico è contraria all’aumento delle tasse, sulla Tari, però, saremo costretti ‘obtorto collo’ a dire di sì in quanto si tratta di un balzello che non è deciso dal Comune, ma che gli viene imposto. In questo caso, sposiamo le proteste di Anci, perché gli enti locali costretti al ruolo di ‘esattori per conto terzi’ non sono ‘carnefici’, ma vittime, al pari dei cittadini”.

Così il presidente di Nuovo Orizzonte Civico, Claudio Pacella, insieme ai consiglieri comunali Alessandro Bragaglia, Alfiero Pieraccini, Ludovico Baldi, sull’aumento della tariffa.

“Quello che chiederemo – affermano Pacella e i consiglieri – è che nell’assemblea di Ato gli assessori competenti per materia, in questo caso Vanelli e Rusconi, che in quella sede peraltro votarono contro gli aumenti, portino ancora avanti e con sempre maggiore incisività la protesta dei Comuni e facciano rete per denunciare una situazione, a nostro giudizio grave, che ci viene imposta. Questa situazione non è più tollerabile e, a livello locale, pesa sempre lo scellerato accordo che fu stipulato all’epoca della Giunta Bonifazi con Sei Toscana. Nonostante i dati sull’aumento della raccolta differenziata, l’impegno chiesto ai cittadini e le campagne di sensibilizzazione, quando arriviamo al momento di dover quantificare il costo della Tari, questo aumenta sempre e lo sforzo fatto, peraltro con ottimi risultati, si rivela vano per le tasche dei grossetani”.

Pacella e i consiglieri comunali non pensano che la soluzione possa essere investire risorse comunali per contenere le spese. “Potrebbe essere una scelta legittima, fatta anche da altri comuni – affermano gli esponenti di Nuovo Orizzonte Civico-. Questo però presupporrebbe, almeno per una città come Grosseto, che l’ente rinunci ad altre risorse per destinarle al contenimento della Tari. Una decisione possibile, ma che se li contiene da una parte, rischia di far aumentare i costi dall’altra, oppure costringere ad ulteriori rinunce in termini di servizi e opportunità”.

La posizione sugli aumenti del balzelli da parte di Nuovo Orizzonte Civico è chiara. “Noi restiamo fermamente contrari ad ogni aumento, per fortuna ad oggi non previsto, che ci dovesse essere proposto delle tasse comunali – affermano Pacella e i consiglieri Bragaglia, Pieraccini, Baldi -. Sulla Tari, però, pur non condividendo quanto deriva dal piano finanziario del gestore, in Consiglio comunale saremo responsabili e voteremo la proposta”.