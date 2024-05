Verso le amministrative, il centrodestra unito: “Sosteniamo Giovanni Lanzini”

Grosseto. “Tutti i partiti del centrodestra provinciale e di quello cinigianese sostengono convintamente il progetto civico di Giovanni Lanzini e della sua lista”.

“A dichiararlo, in una nota congiunta, sono il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, il commissario provinciale della Lega, Massimiliano Baldini, e il segretario provinciale di Forza Italia, Roberto Berardi.

“Riscontriamo – proseguono dal centrodestra –, con la candidatura a sindaco di Giovanni Lanzini una figura che rappresenta una rottura con il passato e con il modo di governare il Comune di Cinigiano, pronta a rilanciare un territorio che ha grande necessità di visione e progettualità rivolta al futuro”.

“Il nostro appoggio – commentano Minucci, Baldini e Berardi – non mina in alcun modo la civicità del percorso della lista ‘Fare Cinigiano’, che, ribadiamo, resta una lista civica a tutti gli effetti e aperta a chiunque vorrà appoggiarla, come tale rimane anche il candidato sindaco. Me è proprio per la sua persona e per i nomi che compongono la lista, che invitiamo i nostri elettori a sostenere il percorso proposto da Giovanni Lanzini”.

“Noi, come forze di centrodestra, saremo pronti, nel momento in cui Giovanni Lanzini e la sua squadra saranno chiamati ad amministrare, a portare contatti diretti con il Governo di centrodestra affinché la loro azione amministrativa sia più concreta e fattiva possibile”, concludono Luca Minucci, Massimiliano Baldini e Roberto Berardi.