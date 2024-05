Mancanza momentanea del medico, la Asl: “Impegnati a trovare il sostituto”

Sorano (Grosseto). L’azienda Usl Toscana Sud est sta provvedendo a chiedere la disponibilità a tutti i medici di medicina generale dell’ambito territoriale di Sorano al fine di trovare il sostituto del medico momentaneamente assente.

“Nell’attesa di trovare il sostituto, gli assistiti possono fare riferimento a tutti gli altri medici della Aft – si legge in una nota della Asl -. La situazione è comune ad altre che si stanno verificando purtroppo per mancanza di medici. Stanno, comunque, partendo anche avvisi ai professionisti della continuità assistenziale, come prevedono le norme contrattuali, nel tentativo di trovare disponibilità operative a breve. Pertanto, la situazione è in itinere ed ogni novità sarà comunicata tempestivamente”.