Verso le amministrative, Niccolini: “Il Comune inaugura progetti realizzati da amministrazioni passate”

Scarlino (Grosseto). “Che incredibile spettacolo di memoria selettiva! L’amministrazione attuale di Scarlino sembra avere scoperto una macchina del tempo, capace di viaggiare indietro e rivendicare come propri progetti già sviluppati e pianificati da amministrazioni precedenti. Applausi per questa prestazione da Oscar!”.

A dichiararlo è Luca Niccolini, candidato a sindaco di Scarlino per la lista “Scarlino nel cuore”.

“Dopo anni di apparente dormienza, ecco che rispuntano fuori, proprio in tempo per le elezioni, pronti a pubblicare tagli di nastri su progetti che hanno trovato già pronti, già finanziati, già realizzati. A quanto pare, il loro mestiere non è sviluppare, ma depredare i successi altrui – continua Niccolini -. È facile apparire come eroi quando il campo di battaglia è già stato conquistato da altri. L’attuale amministrazione di Scarlino ha dimostrato un’abilità unica: quella di presentarsi al momento giusto, con le forbici in mano, pronti a inaugurare ciò che non hanno faticato a costruire”.

“A ‘Scarlino nel Cuore’ crediamo che il valore di un governo si misuri dall’impegno e dalla genuinità, non dalla capacità di appropriarsi dei meriti altrui. Promettiamo una politica di azioni concrete, non di semplici cerimonie – termina Niccolini -. Unitevi a noi per un cambio di rotta a Scarlino. È tempo di leadership autentica, che costruisce, non che si appropria. È tempo di ‘Scarlino nel Cuore'”.