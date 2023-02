Verso le amministrative: Lega, Forza Italia, Azione e Udc appoggiano Priscilla Schiano

Monte Argentario. Di fronte alle dichiarazioni degli ultimi giorni che hanno contribuito a rendere incandescente il clima che si respira all’Argentario in vista delle prossime elezioni, l’area politica facente capo a Lega, Forza Italia, Azione, I Riformisti-Verso il Terzo Polo, Udc e Popolari ha deciso di rompere gli indugi e di inviare ai giornali una nota congiunta.

Il comunicato

“Certe smarcature e certe prese di posizione in solitaria a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni non fanno affatto bene alla salute del centrodestra argentarino che, per vincere, ha bisogno di ben altro. Prima di tutto di trovare una convergenza forte sia sui candidati che sui punti di programma. E poi di lavorare fianco a fianco per dare vita ad una proposta politica autorevole e condivisa“. E’ con questo incipit che inizia la nota congiunta a firma di Roberto Berardi, Andrea Ulmi, Francesco Grassi, Valentina Ciacci, Gianluigi Ferrara e Giorgio Signori, coordinatori rispettivamente di Forza Italia, Lega, Azione, I Riformisti-Verso il Terzo Polo, Udc e Popolari.

“E’ soltanto nel dialogo e nella sinergia – proseguono i firmatari – che si possono trovare le soluzioni politiche migliori perchè Monte Argentario possa avere un candidato forte e di spessore, capace di vincere il confronto elettorale e di gestire in modo impeccabile un Comune duramente provato da cinque lunghi anni di centrosinistra a trazione Borghini. Noi stiamo lavorando da mesi proprio per individuare la persona più adatta per governare il Promontorio nei prossimi cinque anni. Questo tavolo di confronto è stato aperto (a tutto il centrodestra e non solo) affinché ciascuna delle parti possa avere la possibilità di fare proposte o esprimersi in merito, anche ad eventuali indicazioni provenienti dall’esterno. Dopo un percorso fatto di confronto serrato e dialogo aperto, siamo arrivati oggi ad una conclusione su cui abbiamo incontrato una forte intesa. Questa intesa è stata raggiunta (all’unanimità) sul nome di Priscilla Schiano, lei è la nostra candidata alle prossime elezioni amministrative, lei è la persona giusta per risollevare le sorti di tutto il territorio comunale”.