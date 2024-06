Scontro tra due auto: due persone ferite

Grosseto. Incidente stradale questa mattina, intorno alle 9, sulla Strada Provinciale 159, all’incrocio con la strada delle Bucacce, all’altezza della località Casalecci, nel comune di Grosseto.

Due auto, con a bordo i soli conducenti, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto, si sono scontrate frontalmente.

A seguito dell’urto uno dei due veicoli è finito nel fosso di guardia, adagiandosi su un fianco e richiedendo l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco per l’estrazione della donna di 34 anni, alla guida, consegnata successivamente al personale sanitario presente sul luogo dell’incidente.

Accertamenti medici anche per l’uomo alla guida del secondo mezzo coinvolto, un 44enne, ma che non ha avuto bisogno dell’intervento dei Vigili del Fuoco per uscire dal proprio mezzo.

Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Traffico interrotto sulla strada durante le operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica di Grosseto, due ambulanze della Misericordia di Grosseto, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.